El PP de Santa Pola pretende revertir los cambios de circulación del centro y semipeatonalizarlo

Los residentes urgen accesos más cómodos y que la Glorieta sea más atractiva

Dos años se cumplen del cierre de calles de la zona centro de Santa Pola y unos días después de la cita con las urnas el proyecto de peatonalización que tenía entre manos el cuatripartito en funciones hace aguas y todo apunta a que se paralizará, con lo que los coches podrían volver a circular por el entorno de la Glorieta, eso sí, sólo en horario comercial y a velocidades reducidas. Esas son las pretensiones de la alcaldable del PP, Loreto Serrano, que tiene posibilidades de ser la próxima primera edil de la villa marinera si consigue el apoyo de VOX o Ciudadanos para la investidura, y marca la semi peatonalización como prioridad si le arrebata el gobierno a la alcaldesa en funciones, Yolanda Seva, ya que tras el 26M el PP está más fortalecido que hace cuatro años a un concejal de la mayoría absoluta y a pesar de que el PSOE está más visible, tienen pocas vías para sumar fuerzas y revalidar otra coalición de izquierdas.

Ese cambio en el tablero del juego supondría que los planes para el centro tenderán a parecerse más a cómo se encontraban las calles antes del corte y cambio de sentido de viales como Almirante Antequera o la calle del Muelle. Para los populares la semi peatonalización es una de las prioritarias, añaden, ya que quieren diseñar un proyecto en tres fases. Primero el sentido de las calles volverían a su estado natural y se cambiarían las vallas por bolardos automáticos. Asimismo, volvería la circulación de los vehículos en verano en horario de más afluencia comercial y a partir de las 18.00 horas los peatones sean los únicos protagonistas, al igual que el domingo, que no se abriría a los vehículos. Fuera de las temporadas altas la apertura a los vehículos podría comprender todo el día, aunque habría calles secundarias que quedarían cerradas. Según Loreto Serrano, esta es la hoja de ruta a la que se comprometieron antes de los comicios con la asociación de comerciantes, colectivo que ha sido muy crítico todo este tiempo con el cuatripartito hasta el punto de convocar varias manifestaciones o acudir al Síndic. Dos años después siguen insistiendo en que no hubo consenso a la hora de blindar el centro, y que tampoco se han tenido en cuenta las demandas de la entidad, que representa a casi 200 establecimientos del municipio. Ciertos comerciantes han llegado a denunciar que han sufrido pérdidas de hasta un 30% de las ventas con estos cambios . En la calle, las opiniones son diversas, aunque la mayoría de comerciantes consultados reseñan que el modelo de semipeatonalización sería más viable y cómodo porque, por ejemplo, algunos pequeños distribuidores aseguran que tienen complicaciones para repartir cuando no llevan coches con el distintivo oficial de empresa. Desde otros negocios reseñan que con este modelo se aseguraría más actividad y estabilidad, sobre todo en épocas del año como el invierno cuando hay negocios que cierran y la afluencia de paseantes se reduce considerablemente.

Provisionalidad



Sin embargo, hay otros establecimientos, sobre todo del sector hostelero, que agradecen poder sacar la terraza a la calle sin riesgos. Una gran parte de los viandantes, por otro lado, explican que se han acostumbrado a que no pasen vehículos pero lamentan el estado de «provisionalidad» en el que está sumido el centro.

Queda patente, sin embargo, que los planes del cuatriparito se han quedado a medias ya que la partida próxima a los 200.000 euros que tenían contemplada para adoquinar las calles, embellecer la plaza de la Glorieta y colocar mobiliario público finalmente no se ha ejecutado en el fin del mandato. En uno de los últimos plenos, incluso, se anuló una partida de 57.000 euros con los que se pretendían instalar cámaras de vigilancia en algunas calles con detector de matrículas, ya que en la actualidad los residentes no tienen ni tarjeta acreditativa ni tampoco ningún otro medio para entrar con el vehículo, por lo que han tenido que acudir al Ayuntamiento para explicar la situación y que la Policía Local no los multe. Luego el proyecto de adoquinado y colocación de nuevo mobiliario público como bolardos ha quedado en suspenso, ya que el pliego técnico está culminado pero el ejecutivo local en funciones no terminó presentándolo porque se echó encima la campaña electoral. Aún y así, la alcaldesa Yolanda Seva tiende la mano a dejar encima de la mesa este plan para la próxima corporación, teniendo en cuenta que todos coinciden en que la zona necesita embellecerse. Desde el PP señalan que en caso de lograr la Alcaldía tras la investidura retomarán las reuniones con asociaciones y grupos políticos para consensuar las medidas a tomar.

Sin reuniones formales con Vox y Ciudadanos

Desde el PP señalan que todavía no han existido reuniones formales con Vox y Cs para abordar a qué tipo de acuerdos tendrán que llegar para garantizar la investidura de Loreto Serrano como alcaldesa, aunque los populares admiten que no se cierran a hablar con el resto de partidos aunque en el caso del plan de semipeatonalización no entra en el programa de Compromís y PSOE. Sin embargo VOX y Cs sí que admitirían esta opción siempre que haya consenso.