Crevillent prorroga un año más la contrata de jardinería a pesar de las limitaciones del pliego

El Ayuntamiento incorpora al presupuesto la remodelación del Mercado Central y la rehabilitación del gimnasio.

El servicio de jardinería de Crevillent se ha prorrogado un año más hasta el 1 de agosto y no porque las prestaciones del contrato sean del todo eficientes, si no porque en vista a la proximidad de las elecciones, será la nueva corporación quien tome la determinación sobre qué hacer con este servicio, ya que cabría la vía de municipalizarlo o preparar un nuevo pliego más amplio. Este aplazamiento se aprobó ayer por pleno a pesar de que contó con la oposición de Ciudadanos y la abstención de todos los grupos excepto el PP. Cuando se conforme el nuevo ejecutivo local se estudiarán, así, las diferentes opciones para evitar la problemática que se ha producido durante este mandato, en el que el gobierno local tuvo que rendir cuentas y presentar facturas al resto de grupos en una comisión de investigación sobre esta contrata, solicitada por Ciudadanos, ya que desde esta formación denunciaban numerosos sobre costes que podrían derivarse de las limitaciones de la contrata, ya que al no contemplar ciertos tratamientos era el Ayuntamiento quien tenía que asumir el coste extra, además de los 354.000 euros anuales que de por sí cuesta el mantenimiento de zonas ajardinadas, un servicio con limitaciones en puntos como el extrarradio del municipio.

El pleno de ayer sirvió también para incorporar al presupuesto el crédito de las inversiones financieramente sostenibles que salen del superávit que se liquidó en 2018. Con una inversión próxima al medio millón de euros se incorporaría al programa de futuros proyectos la instalación de dos campos de césped artificial y se repararía el techado del gimnasio municipal después de que aparecieran grietas hace más de un año, causa por la cual se optó por el cierre parcial de este inmueble, lo que ocasionó que algunos usuarios que realizaban clases de baile tuvieran que desplazarse a otro centro.

Más de un millón al mercado



El tercer punto que se trató en el pleno fue una segunda modificación de créditos para acometer la inversión de 1,2 millones para reformar el Mercado de Abastos del paseo de Fontenay, unas obras necesarias para revitalizar este eje comercial con tal de abrirlo a otros gremios como el de la hostelería. La finalidad con estas obras será también la mejora de la accesibilidad con la colocación de un ascensor interior para que los usuarios puedan llegar con facilidad a las distintas plantas, entre ellas la última, donde se piensa ampliar la sede que tiene el orfeón crevillentino ahora que la agrupación musical ha crecido tras la unión de varias corales. En esta sesión plenaria extraordinaria, que apunta a que será la última del mandato, también se aprobó el pago de facturas pendientes por más de 275.000 euros que no podían demorarse más.

Más tecnología



Por último se aprobó por unanimidad iniciar un expediente para contratar suministro con tal de renovar el sistema de almacenamiento del centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento, que costará 25.000 euros anuales. Con ello las dependencias citadas tendrían nuevos sistemas de hardware para garantizar un mejor funcionamiento de las gestiones de la Administración local.