Escuelas náuticas y chiringuitos siguen sin el permiso de Costas para abrir en Semana Santa

El retraso se debe a los nuevos requisitos exigidos en el decreto de estrategias marinas.

A pocos días de que Santa Pola se llene de turistas durante las celebraciones de Semana Santa, la villa marinera todavía no ha inaugurado algunos chiringuitos a lo largo del litoral así como las actividades náuticas que ciertos clubes desarrollan a pocos metros de la orilla. La razón se debe a que todavía la Dirección General de Costas no ha autorizado estas actividades a lo largo del litoral, una situación que está retrasando que algunas empresas puedan atender clientela en días previos a esta temporada, clasificada a nivel intermedio en cuanto a turistas.

En este sentido, desde la Concejalía de Playas apuntan que desde la Administración local se ha remitido toda la documentación para que tanto los adjudicatarios de los quioscos como los clubes náuticos afectados puedan prestar sus servicios, aunque los expedientes siguen en proceso en el órgano estatal. Adelantan desde el ejecutivo local que si la situación no avanza, en los próximos días tendrán que hacer un nuevo requerimiento para asegurar que el citado permiso llega antes de estas fechas. Desde el cuatripartito reseñan que Santa Pola es el primer municipio que ha aportado los expedientes e inciden en que este retraso puede ir motivado para resolver si sale favorable o no el informe de compatibilidad que exige el nuevo decreto 79/2019 de estrategias marinas del Ministerio de Transición Ecológica, que entró en vigor en febrero y marca una regulación más exhaustiva y sostenible del entorno marino y las playas en cuanto al impacto humano.

En el caso de Santa Pola, el Instituto de Ecología Litoral ha emitido unos informes con datos facilitados por el departamento de Playas del Consistorio en los que se explican las actividades desde las playas y el impacto que tienen para el suelo marino el balizamiento de las instalaciones desmontables que ocupan los clubes o los chiringuitos. Ahora quedaría esperar si se da luz verde a este informe de compatibilidad, un nuevo requisito que para el gobierno local ha llegado de manera apresurada, ya que hace solo un mes desde que tienen constancia del nuevo decreto, que suma otro requerimiento más a las solicitudes que se elevaban a Costas hasta la fecha para ocupar el dominio público marítimo terrestre como bien ocurre en todas las temporadas.

Incertidumbre



Aunque esta situación inestable también ha llegado a otros municipios costeros, al menos dos escuelas de deportes náuticos de Santa Pola piden retomar sus actividades para Semana Santa y sienten incertidumbre sobre si llegarán a tiempo o tendrán repercusiones económicas dilatando la actividad, aunque ya han abierto las plazas de inscripción para los campamentos de primavera. La cuestión es que en caso de que toda esta documentación que se ha aportado resultase incompleta, los solicitantes tendrán diez días hábiles para subsanar, según se desprende del decreto, por lo que los plazos podrían alargarse aún más en caso de que el Gobierno Central no lo aprobase. Algunos entes como el Club Náutico, sin embargo, no les afecta por el momento esta autorización ya que suelen realizar actividades cerca de la arena solo en temporada estival. En cuanto a los chiringuitos, por ahora hay dos quioscos abiertos, que consiguieron en su momento la aprobación de Costas para estar en activo todo el año, mientras que hay otros que tenían establecida la apertura a partir del 1 de marzo, según el pliego, y el resto podrían abrir a partir de junio si no solicitan un adelanto de la actividad.