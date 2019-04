Penalva critica el retraso en el control de las colonias de felinos en Crevillent

El edil portavoz del grupo municipal de Compromís, José Manuel Penalva, ha denunciado el retraso en aplicar las medidas aprobadas en pleno para el control de las colonias de gatos en Crevillent. Penalva atribuye el problema a «la falta de actualización del censo de ubicación de las colonias» y a que «todavía no se ha modificado la ordenanza municipal de tenencia de animales», lo que «supone un malestar continuo entre los vecinos y las propias protectoras, ya que todavía no se ha establecido una normativa concreta que regule a los alimentadores de las colonias». También culpa a que no se haya acreditado a los voluntarios que colaboran con el Ayuntamiento.

«En octubre pasado se aprobó nuestra propuesta para que se acreditaran y se estableciese un protocolo de actuación para cuidar y controlar las colonias de felinos, sin que el Ayuntamiento a día de hoy la haya puesto en marcha», apunta el concejal de Compromís, que también reclama campañas de concienciación.