La cartelería electoral quedará fuera del recorrido de la Semana Santa

Los recorridos procesionales de la Semana Santa de Crevillent no contarán con ningún tipo de cartelería electoral para incentivar el voto de los ciudadanos en las urnas en los próximos comicios generales del 28 de abril. Esta es la determinación a la que han llegado todos los grupos políticos, que en consenso tras las últimas juntas de portavoces defienden dejar libre de este tipo de propaganda el recorrido de las procesiones. Más allá va el alcalde, César Asencio, que emitirá un decreto en los próximos días para ratificar la intención de todos los grupos de que no haya ni rastro de esta cartelería en las calles para no empañar, así, las celebraciones pasionales, declaradas como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Según el primer edil, se tratará de un escrito «neutro» en el que se regulará que durante estos días claves para Crevillent no salgan las caras de los políticos en las imágenes o vídeos que tomen los visitantes que acuden cada año a ver los pasos. Asimismo, el grueso de calles que estarán blindadas a la campaña electoral serían la plaza de la Constitución donde se encuentra la iglesia Nuestra Señora de Belén, así como la calle Mayor, San José, la plaza del Ayuntamiento y la ubicada en Médico Lledo, así como otras como la calle Blasco Ibáñez, San Sebastián y Calvario. Esta es la primera vez en la que coinciden unos comicios con las celebraciones de Semana Santa, por lo que hasta la fecha no había un plan estipulado para regular este tipo de mensajes. Según el gobierno local, se opta por el decreto ya que la ordenanza de limpieza viaria que comprende la regulación de cartelería y pancartas en espacios públicos todavía sigue en fase de exposición pública y tendrían que resolverse alegaciones.

Éste sería el instrumento normativo para actuar, aunque cierto es que se deduce textualmente del borrador que «queda prohibida la colocación de pancartas durante la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos, Semana Santa y Navidad, en las zonas destinadas al recorrido de las mismas, excepto las relativas a dichas celebraciones o si coincide con periodo electoral». Así las cosas, podría hacerse una modificación para establecer las pautas a seguir si otro año se presenta este mismo escenario, según indica el propio alcalde.



Consenso

Los grupos políticos con representación municipal entienden que, por respeto a las celebraciones, debe limitarse esta cartelería. Desde el PSOE señalan que además del compromiso de la corporación, también se limitará con este decreto que haya otras fuerzas políticas que utilicen este tipo de propaganda en el itinerario religioso. Compromís añade que ya tenían fijado no colocar carteles, aunque insisten en que este tipo de propaganda se coloca en los puntos que dictamina la Junta Electoral, que suelen ser espacios alejados del recorrido de la Semana Santa como el Paseo de Fontenay o la Ronda Sur. Desde l'Esquerra están a favor de un pacto de grupos pero todavía dudan de qué formato tendrá el decreto. Ciudadanos, sin embargo, aplaude que no haya propaganda para cuidar al detalle la fiesta, pero creen que también se deberían cuidar otros detalles como la puesta en marcha de la cantina municipal de El Calvario, cerrada y sin servicio donde se reúnen miles de personas la mañana del Viernes Santo.