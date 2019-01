Compromís reprende al PP por la falta de explicaciones ante el retraso de los presupuestos

Crevillent

El grupo municipal de Compromís ha criticado la gestión del PP en Crevillent por haber excedido un año más el plazo legal que marca la Ley de Haciendas Locales para presentar los presupuestos municipales del 2019 en tiempo y forma. Exponen que este retraso dificulta que se den respuesta a las necesidades reales del municipio y denuncian que desde el gobierno local no han dado una explicación «creíble» sobre las causas por las que no se han presentado aún las cuentas a los grupos para que puedan estudiarlas.

Lamentan, así, que se escude en cuestiones como la falta de personal o la no aprobación de los presupuestos generales del estado, según la formación. Explican que aprobar presupuestos en el mes de mayo repercute negativamente en la gestión municipal y también lamentan que no se tengan en cuenta las propuestas de la oposición que a e pesar de aprobarse no se han ejecutado y han sido descartadas en los últimos tiempos como la construcción de un circuito de «running», atención sanitaria en las instalaciones deportivas, mejora de viales en la zona norte o el estudio de un sector para emprendedores, explican desde Compromís.