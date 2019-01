Crevillent contará con un plan contra la ludopatía en institutos y más control policial

Los agentes reforzarán su formación para detectar más infracciones derivadas del juego.

Crevillent contará con un plan específico para combatir la ludopatía entre la población, sobre todo entre los más jóvenes, después de que esté creciendo la adicción al juego en los últimos años en estos perfiles de edad, según apuntan varios estudios a nivel nacional. El pleno ha aprobado esta semana por unanimidad esta propuesta del grupo de l'Esquerra con el que se iniciará el expediente para elaborar un programa que se incluya en el plan de drogodependencia municipal, teniendo en cuenta que no se está haciendo desde el Consistorio ningún seguimiento continuo a este trastorno que va en auge, debido en parte a la proliferación de casas de apuestas. En el caso de Crevillent se cifran en cuatro este tipo de negocios, tres más que hace un lustro y en su mayoría se ubican en el núcleo urbano, a excepción de uno de estos establecimientos afincado en el polígono del Boch.

Sumándose Crevillent a la prevención de la ludopatía se permitirá que pueda hacerse un seguimiento desde la administración local y autonómica con datos cercanos sobre aquellos casos que se detectan, sobre todo, en el entorno educativo.

Para ello se incluiría en 2020 este trastorno dentro de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), un programa para el que de media se destinan 30.000 euros anuales y que podría ampliarse con este nuevo nicho de estudio y entrar en la partida de Servicios Sociales. De la moción aprobada también se tiene en cuenta adquirir programas como «Ludens», del gobierno autonómico, para prevenir la adicción al juego online desde entornos como institutos de educación secundaria con una metodología que partiría, por ejemplo, de encuestas por parte de psicólogos a los estudiantes para conocer si sufren algún tipo de adicción de estas características, que posteriormente debería ser tratado en terapia.

De esta moción también se apoya que la plantilla de la Policía Local refuerce su formación para poder detectar con más facilidad nuevas infracciones que se relacionan con el juego, del mismo modo que el propio Ayuntamiento diseñará campañas de sensibilización dirigidas tanto a jóvenes como a la comunidad educativa, familias o personal técnico.



Más limitaciones

Desde la asociación Vida Libre de afectados a la ludopatía agradecen este paso que ha dado el Ayuntamiento de Crevillent. Aún así insisten en que el anteproyecto de la Ley del Juego, que sigue debatiéndose, todavía deja varias cuestiones en el tintero como las facilidades de acceso de los menores de edad a las casas de apuestas. Indican que debería regularse la participación en estos foros reclamando al empresario que identifique si el usuario es menor o no antes de someterse a estas prácticas. Sostienen que los intereses más grandes para los jóvenes son la ruleta, tanto online como en salones de juego, al igual que las apuestas deportivas.

Al hilo de las enmiendas que han presentado recientemente los socialistas en la Cortes para que la ley ponga coto a las casas de apuestas cerca de centros educativos, desde Vida Libre apuntan que deberían regularse las licencias de apertura que se expiden para este fin «porque la Generalitat da la licencia de actividad y no sabe dónde va a estar ese salón, si cerca de un instituto o en barrios marginales donde también se están instalando, porque además suelen invitar a bebidas o un bocadillo para exprimirte», señala Luis Vilar, vicepresidente de este colectivo que lleva tres décadas trabajando por la prevención y rehabilitación de la ludopatía, a la que definen como «una enfermedad que no se ve y no entiende de edades».