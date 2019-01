Un plan de ciudad para analizar el problema local

Desde la asociación local de empresarios de la construcción y afines (ASOCYA) sostienen que Crevillent necesita un plan específico como ciudad en el que además del plano industrial, como ya hay, se presenten retos a nivel de vivienda o aparcamiento en la localidad. El planteamiento a medio plazo seria poner solución al centenar de solares vacíos privados que hay alrededor de todo el núcleo urbano, varios de ellos cercados o cedidos al Consistorio para utilizarse como aparcamiento públicos, unos espacios que, según el plan general, están previstos como zona verde o urbanizable.

Sin embargo, Crevillent no se sumó a la normativa para registrar solares, un paso que hubiera permitido agilizar que los constructores pudieran ejecutar sobre solares vacíos si pasaba un tiempo determinado sin que los terrenos se utilizasen, eliminando así la probabilidad de que los propietarios especulasen. Sin ponerse en práctica este modelo, el núcleo urbano, además de estar repleto de fábricas antiguas que cada día se deterioran más, también cuenta con innumerables solares con poco uso que no se sabe cuándo se desarrollarán porque por el momento no hay iniciativa privada. Por otro lado, el municipio alfombrero suma sectores aletargados como el R-10 , El Pinar, al que le quedan varias parcelas por urbanizar, al igual que parte de la Ronda Sur que todavía está sin desarrollar. Los expertos en materia urbanística señalan, además, que se debería mejorar la Administración local para obtener los permisos de obras, entre otros, con más facilidades.

Alertan desde ASOCYA que hay unos 250 parados en el sector de la construcción local por lo que están negociando con el Ayuntamiento para que sea posible que las pequeñas y medianas empresas tengan oportunidades por la vía pública, mediante un plan de obras menores para arreglar las vías urbanas así como el mantenimiento de infraestructuras municipales como los colegios.