Clubes deportivos denuncian retrasos para percibir los 130.000 euros de ayuda

Los clubes deportivos de Crevillent llevan varios meses esperando que se resuelva la línea de subvenciones municipales que supera los 130.000 euros totales para cubrir parte de actividades que organizan a lo largo del año. Esta cuantía sigue congelada y el problema se acentúa, sobre todo, en el caso de tres clubes deportivos que en lugar de optar a las ayudas por concurrencia competitiva como pasa con 25 entidades, lo hacen a través de la firma de un convenio, de 12.000 euros en total, que todavía no se ha producido y cuyo pago acumula retrasos de un año, ya que sostienen que todavía no se les ha abonado el dinero que les pertenecía tras la firma en 2018, según explican a este diario desde Moto Sport Carreres, uno de los colectivos afectados.

Desde el club deportivo «Amanecer» de personas con discapacidad física y psíquica sostienen también que estos retrasos lastran la capacidad del club para desarrollar actividades como el tiro olímpico, charlas o la tradicional marcha, que no pudieron realizar hace unos meses porque el único apoyo que tienen es el del Ayuntamiento ya que no cuentan con patrocinadores privados. Desde la Concejalía de Deportes reconocen que se ha retrasado la firma de estos documentos porque había unos informes que debía resolver Intervención, pero se firmarán los convenios en los próximos días, según la estimación municipal. En cuanto al grueso de las ayudas sostienen que el dinero no se perderá porque va vinculado a los presupuestos de 2018 en vigor.

La mayoría de subvenciones (120.000 euros) se darán por concurrencia competitiva, es decir, que desde el Consistorio se barema la documentación que aporta cada club para establecer una lista prioritaria y unas cuantías a cada uno. Las bases salieron en septiembre, un movimiento del gobierno local que estableció estas fechas porque tras el fin de la temporada en junio y con el verano encima veían inviable que se resolvieran los trámites en temporada estival. Al retraso de la convocatoria se suma una demora de más de dos meses para resolver la documentación, que según el equipo de gobierno se debe a la falta de personal en el área de Deportes, ya que sigue vacante la plaza del técnico desde que se jubiló en 2016 y no hay visos de que se cubra pronto, ya que los aspirantes a la prueba para esa plaza han suspendido recientemente el examen.

El escenario que se queda es que los clubes todavía no tienen acceso al montante económico de la temporada pasada e incluso quedan 30 días más (aunque el plazo empezó a correr hace una semana) para que puedan reclamar al Consistorio en caso de que a algún club se le deniegue la ayuda o no consideren justa la cuantía.

Desde Compromís reprochan que la tardanza en aprobar los presupuestos ha desencadenado en este retraso y que para esta convocatoria no se ha consultado antes en la comisión y en el Consejo de Deportes cómo quedan las valoraciones, si no que se ha aprobado directamente por junta de gobierno, que según la formación incentivará que haya más reclamaciones.