L'Esquerra pedirá que los vecinos puedan intervenir en los plenos

Más participación y visibilidad de los vecinos y vecinas de Crevillent en los plenos. Ese es el objetivo que plantea el grupo municpal de l'Esquerra que recientemente ha presentado por registro una moción resolutiva para el próximo pleno del lunes en el que propondrán la modificación del artículo 14 del reglamento orgánico municipal para permitir que los usuarios puedan participar durante el pleno y no después en el turno de preguntas cuando finaliza la sesión como se viene haciendo hasta la fecha.

Con esta facultad, cualquier ciudadano o asociación que fuera afectada por uno de los puntos que se traten durante el pleno podrían tomar la palabra cuando fuesen parte interesada, de manera que tendrían más voz porque hasta la fecha se delega en los concejales la lectura de las mociones que hacen desde los diferentes grupos cuando un colectivo determinado demanda soluciones a algún problema. Desde l'Esquerra ponen al Ayuntamiento de Alicante como ejemplo donde se utiliza un sistema similar al que proponen y la manera de proceder estaría reglada, ya que el afectado o la afectada demandaría por escrito a la alcaldía, unas 24 horas con anterioridad al pleno, para que puedan tomar la palabra.

Sería pues la junta de portavoces previa al pleno el órgano que discutiría la conveniencia de incluir o no las propuestas. Según la concejal de la formación, Anna Vanessa Mas, este cambio supondría «abrir las sesiones a la ciudadanía sin que tengan que esperar a que termine el pleno» Añaden que es una fórmula legal que ya se ha implantado en muchos otros municipios y por lo tanto no entienden que el sistema siga tan cerrado donde no se aprecie la pluralidad de la localidad «que no siempre tiene que estar representada por una siglas o unos concejales electos», señala la concejal de l'Esquerra. En el texto de esta moción también se pide que tras modificar el reglamento las preguntas que los vecinos hacen al final del pleno puedan ser retransmitidas y que por lo tanto se amplie esta cobertura en futuros contratos, ya que desde l'Esquerra explican que es una queja habitual de los televidentes, que no pueden ver ni oír las sugerencias que hacen sus vecinos.