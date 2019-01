Okupas «toman» el centro histórico de Crevillent

El Ayuntamiento cree que se trata de una familia numerosa que ocupan casas en manos de bancos.

La crisis de la vivienda a nivel nacional es un fenómeno que también se extrapola a pequeña escala en Crevillent, y sobre todo ha empezado a atacar al núcleo histórico. Así las cosas, los residentes de los barrios más céntricos como el entorno de San Rafael están notando en los últimos meses una serie de ocupaciones ilegales de viviendas que antes costaba ver y, lo más difícil del asunto, exponen, es que la situación está alterando la convivencia vecinal y generando miedo y disturbios «porque no vienen a integrarse sino a molestar e incluso a amenazarnos a algunos», señala un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato pero que junto al resto de inquilinos han puesto en manos del Ayuntamiento el problema, que está siendo investigado por la Guardia Civil.

Según la concejal de Bienestar Social, Juana Guirao, las pesquisas que tienen sobre este último foco es que se trata de una misma familia, que viene de otros municipios, que no está empadronada y que va repartiéndose a su conveniencia las viviendas, «y es complejo dar con ellos porque en tres ocasiones ha acudido la trabajadora social con la Policía Local y nunca hay nadie», por lo que tampoco pueden concretar si hay menores a cargo de estas personas, a pesar de que los vecinos insisten en que sí, y que incluso los han visto jugar con bates de beisbol por la zona.

Haciendo una radiografía por el entorno de San Rafael, Pedro Soler, calle Barco o Sierra (tres viales colindantes y a 300 metros del Ayuntamiento al norte) hay indicios de que hay entre tres y cinco viviendas ocupadas de manera ilegal, y la mayoría de ellas coinciden en los mismos aspectos: son muy antiguas y están en manos de entidades bancarias. Desde la Policía Local manejan otros dos focos que «son cambiantes en la Ronda Norte y en el antiguo Raval de Crevillent, donde podrían haber entre seis y diez viviendas más».

En cuanto al núcleo histórico, destaca por casas de una o dos plantas con más de veinte años de antigüedad, la población ha ido envejeciendo y algunas han quedado deshabitadas y están degradadas o en proceso de ruina, hasta el punto de que los propietarios hayan optado por tapiar las puertas para evitar la entrada de personas ajenas, pero algunas ventanas están abiertas «y es síntoma de que están ocupadas porque se cuelan por las terrazas», señalan los residentes, que también indican que al menos un bloque de pisos tiene forzada la entrada desde hace meses y, precisamente, esta semana han roto otro pórtico para acceder a plena luz del día, pero no fraguó la operación.

Desde Bienestar Social sostienen que en el trascurso de 2017 y a expensas de datos más recientes, nueve personas optaron al alquiler social o a la subvención para pagar el suministro de agua o luz después de obtener la cédula de habitabilidad, un trámite esencial que avala que la casa está en condiciones para vivir, y por lo tanto no presenta taras estructurales como sí ocurre en otras.

Vecinos: «Es una inseguridad total»

«Fue un intento de taladro y rotura de cristal, no sé a qué vienen, si a robar, a matar, es una inseguridad total». Juan Carlos es un vecino de la calle Sierra que ha sufrido un capítulo que le costará olvidar. A la una del mediodía tres jóvenes de mediana edad forcejearon el pórtico del bloque de tres plantas en el que vive. Da la casualidad que tanto él como su mujer son los únicos inquilinos. La primera y tercera planta están deshabitadas y gestionadas por entidades bancarias. Expone que recurrió a la Policía aunque no le tomaron declaración para interponer denuncia, y anuncia que también lo pondrá en manos de la Guardia Civil porque siente que hay una impunidad total ya que desconoce las intenciones de estas personas. Explica que uno de los tres le preguntó días antes si el piso de arriba estaba vacío, que lo quería ocupar, «pero vendré cuando no estés».