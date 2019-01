El Ayuntamiento amplía la transparencia y publica las últimas facturas a proveedores

A partir de ahora los vecinos y vecinas de Crevillent podrán conocer cuanto dinero factura el Ayuntamiento con una nueva herramienta en la web municipal que permitirá acceder a los listados de facturas que paga la administración local, una información que antes quedaba reservada exclusivamente a los concejales, según palabras de Josep Candela, portavoz de l'Esquerra, grupo que presentó esta moción que salió adelante por unanimidad en septiembre de 2017 sobre transparencia en la contratación municipal.

Por el momento solo se han publicado dos listados de las últimas compras pero irán acumulándose y actualizándose progresivamente de manera semanal estos datos económicos en el apartado «facturas a proveedores» dentro de la sección «servicios económicos financieros» e «Intervención».

Según Candela, la finalidad es que la población pueda «fiscalizar la asiduidad con la que se compra o contrata con ciertas empresas» y «que el gobierno municipal se cuide a la hora de dar directrices a los técnicos para que la faena se reparta entre las empresas de la localiad que tengan una misma finalidad comercial o idénticas prestaciones». Aunque todavía es prematuro el proyecto, les gustaría que el sistema fuese más visual y que pueda filtrar por empresa o razón social para facilitar el acceso al usuario.



Retrasos

Desde el gobierno local la edil de Transparencia, Mari Carmen Candela, sostiene que este es un paso más en aras de la transparencia municipal aunque reseñan que no estaban obligados a poner en marcha la iniciativa «porque son datos que la ley no obliga a publicar». En cuanto al retraso para activar este nuevo sistema, la edil del área apunta que han tenido que esperar a la contestación de la consultora de protección de datos para asesorar a los técnicos sobre qué datos se podrían hacer públicos y cuáles no. Reseña, además, que han tenido que adaptarse a los nuevos ritmos de trabajo que suponen cambiar el programa de contabilidad y los formatos de las relaciones de facturas.