José Llopis Flores: «Ocho de cada diez niños superdotados fracasan en el colegio por falta de apoyo de Educación»

Hace veinte años creaba la Asociación Crevillentina para la Ayuda a Superdotados y Talentosos, desde donde ha comprobado la «escasa» atención recibida de las Administraciones en este tiempo.

A vueltas con la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que incluye entre sus medidas planes personalizados para los alumnos repetidores, el presidente de Acreast, la asociación que trabaja para aportar apoyo a los superdotados y talentosos de la provincia, tiene una clara reivindicación: «Muy bien por el apoyo personalizado al niño que le cuesta, pero qué hay del que sobresale».

P ¿En qué situación están los superdotados y talentosos en España?

R Aburridos de las promesas estatales incumplidas. Estos niños y niñas son tan molestos en las clases normales de las escuelas como lo sería un armario de cuatro puertas en un pasillo de colegio. ¿Y sabe por qué son tan molestos? Porque, salvo en contadas y honrosas excepciones, nadie les atiende sus verdaderas demandas colegiadas. Y se aburren y por eso molestan.

P ¿Qué le piden a la ministra de Educación?

R Que equiparen en el trato al superdotado y talentoso con la deferencia que se le da en España al discapacitado psíquico, lado opuesto de nuestra enseñanza. El discapacitado tiene en nuestros colegios públicos aulas y profesores especiales, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, cuidadores... Los talentosos, nada. Están mezclados con el resto y miren, ellos lo necesitan igual, porque muchos hablan mal (dislalias) o tienen escoliosis y otras patologías vertebrales y lesiones medulares. Y no se trata de que tengamos celos del trato a los discapacitados. Ha de quedar claro que yo he pasado mi vida atendiéndolos. Desde que en 1968 llegué a Crevillent he trabajado con niños discapacitados, monté un aula y un gimnasio para ellos, a los que hoy en día ya atiende correctamente el Estado. Otra cosa es el caso de los problemas que tienen los superdotados.

P Existen títulos universitarios específicos para tratar a alumnos con discapacidades. ¿Hay algo parecido para la especialidad con superdotados?

R No, de hecho le pedimos al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades que se cree la titulación de Grado de Maestro o Profesor de Pedagogía para la Superdotación. Así, cada colegio de España podría tener un especialista o más para tratar a los superdotados y a los talentosos. Acreast se alegraría de que algún diputado o senador de Alicante hiciera partícipe al ministro de nuestra iniciativa.

P ¿Existen investigaciones concretas sobre Educación y talento?

R Se realizando tentativas muy documentadas de cómo tratar a estos alumnos, pero no entendemos que siendo estudios muy serios estén archivados. Entre 1981 y 1982, un equipo dirigido por García Yagüe hizo un estudio muy interesante. Y entre 1998 y 2008 se hizo otro muy importante en la Comunidad Valenciana con un total de 14.021 alumnos estudiados. Se analizó la detección de alumnos de altas capacidades, se valoraron sus necesidades educativas, se organizaron medidas generales para formar al profesorado... Pero nada más se supo...

P ¿Cómo formaron Acreast?

R En 1998, dos padres y seis madres creamos una entidad para ayudar a los alumnos con alta dotación intelectual, para informar a los padres sobre sus derechos y deberes y para reclamar la atención de las autoridades políticas y académicas sobre la existencia de la problemática de la superdotación.

P ¿Quién es el superdotado?

R La persona que teniendo una alta capacidad intelectual es completo en todo, en inteligencia, personalidad y equilibrio emocional. Cavanes cifra en más de un 130 el coeficiente intelectual de estas personas. Nuestra asociación tiene un teléfono de contacto: 965 40 09 88, para padres que tengan dudas.

P ¿Cuántos superdotados estiman que hay en España, Comunidad Valenciana y Alicante?

R Aproximadamente tenemos unos 53.000 en España, 5.000 en la Comunidad Valenciana y unos 906 en Alicante.

P ¿Cómo se puede saber si nuestros hijos son superdotados?

R Hay que estudiar a todas las personas que tiene a su alrededor y preguntarles por qué cosas hace el niño a sus padres, profesores, compañeros... Y aplicar una batería de tests. Suelen coincidir algunas características, como que aprenden con pasmosa facilidad, son capaces de hacer cosas impensables en niños de su edad y se aburren en la escuela. No siempre sacan buenas notas. A veces, todo lo contrario. Son diferentes a la mayoría, viven la vida de otra forma y es muy importante una valoración precoz de la superdotación para ofrecer al niño las herramientas que necesita para desarrollarse. De lo contrario, el superdotado tiene muchos números de acabar fracasando en la escuela. El 80% de estos niños, ocho de cada diez, fracasan en el colegio por falta de apoyo de la Administración.

P ¿Por qué es tan importante la detección precoz?

R El superdotado acude a la escuela con muy poca ilusión, ya no recibe los estímulos necesarios y ello origina problemas de comportamiento y de integración con el sistema. En las edades tempranas es posible trabajar con ellos, porque sino están perdidos y no se aprovecha su talento. ¿Por qué nuestro país no quiere aprovechar el talento de sus superdotados?