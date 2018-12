Autorizan la evacuación en helicóptero a Malta de un inmigrante del pesquero de Santa Pola

Los médicos de la ONG Open Arms ya se encuentran dentro del pesquero de Santa Pola atendiendo a los inmigrantes enfermos. Uno de ellos será evacuado en helicóptero a Malta por razones de salud, acaba de confirmar la ONG, que asegura que se encuentra muy débil y en estado de deshidratación.



Fuentes de la ONG Proactiva Open Arms han informado a Europa Press de que el Centro de Coordinación de Malta ha aprobado la evacuación de este migrante, después de que así se lo solicitara la ONG a las autoridades maltesas tras atenderle. El barco se encuentra en zona SAR (de búsqueda y rescate) de Malta y por eso requiere su autorización, según han precisado estas mismas fuentes.



Una embarcación de la organización no gubernamental, dedicada al rescate de inmigrantes en el mar, partió a últimas horas de ayer hacia el punto en que se encontraba el barco «Nuestra madre Loreto» (entre Libia, Malta y Lampedusa) para prestar atención médica a los doce rescatados que tiene a bordo desde hace ya una semana, donde se refugiaron en su huida de las lanchas de las autoridades libias que venían persiguiendo las pateras en que viajaban.





#UPDATE

Autorizada evacuación urgente #Malta de un joven a bordo #NuestraMadreLoreto en estado de deshidratación y debilidad.

La situación empeora cada minuto que pasa. Todas las personas rescatadas deben llegar a un puerto seguro cuanto antes. #United4Med pic.twitter.com/J18gtJpBst — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 30 de noviembre de 2018

La salud de los náufragos en #NuestraMadreDeLoreto se ha degradado muy rápidamente después de sobrevivir a las infernales condiciones libias han soportado 7 días en la cubierta del pesquero, 5 de ellos de duro temporal en alta mar, por no tener puerto abierto. Ilegal e Inhumano. pic.twitter.com/SYNOLrSFHY — Oscar Camps (@campsoscar) 30 de noviembre de 2018

El fundador de Open Arms,, ha confirmado en su Twitter que "la salud de los náufragosdespués de sobrevivir a las". Además, ha añadido que "han soportado 7 dias en la cubierta del pesquero, 5 de ellos de duro temporal en alta mar, por no tener puerto abierto". Camps concluye de forma taxativa: "Ilegal e inhumano".Dos de ellos presentan serios problemas de salud, según señaló José Durá , armador del pesquero y padre del capitán,, quien explicó que uno sufrió ayer variosy otro se quejaba de un fuerte dolor en el abdomen, por lo que habían contactado con Salvamento Marítimo y con el Centro Radio Médico, un servicio perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuya misión es atender las consultas médicas que soliciten los barcos en navegación.Open Arms«Llevan una semana en el mar con olas de hasta siete metros cuando para muchos era la primera vez que lo veían. No paran de vomitar y están extenuados. De hecho, pensábamos partir mañana (por hoy) y hemos adelantado a hoy (por ayer) la salida porque preocupa su estado», explicaron a este diario desde la ONG.Una portavoz de la organización, que ya prestó atención médica en el pesquero de Santa Pola el pasado sábado, agregó que «en ese momento nos habríamos llevado a los inmigrantes pero tiene que haber. Nosotros somos un barco de salvamento en aguas internacionales y ellos están en un pesquero que tiene que recibir órdenes. Solo por razones de salud podríamos evacuarlos», precisó.Mientras tanto, los tripulantes de «Nuestra madre Loreto»aprovechando que el temporal está amainando, «aunque aún hay olas de tres metros», precisó el armador.Preocupado y molesto porque después de una semana aún no se ha haya dado una solución a este problema, Durá insistió en que lo único que quieren esy se quejó de que se sigan barajando puertos de Libia cuando se sabe que no son seguros. «Si no son seguros,, que el Gobierno puede hacerlo si quiere», apostilló.