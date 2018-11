Relevo en duda para una vida tras el mostrador

«Fíjate si llevamos años aquí que no sabemos ni en qué fecha se montó el puesto, por eso cuando nos preguntan decimos que es de toda la vida». Jesús Orts, alias «Tambores» por su bisabuelo, es un santapolero que lleva desde adolescente trabajando en el mercado de Abastos de la villa marinera. Las cuatro paredes del edificio son como su casa pero tiene poca confianza en que sus hijos sigan el oficio de pescadero que empezaron tres generaciones atrás, «porque es duro y sinceramente prefiero que estudien», añade.

El mercado de Abastos cumple 80 años en funcionamiento sobre un edificio que en sus inicios fue una iglesia, aunque bien es cierto que en este templo academicista, como señalan los expertos, nunca pudo practicarse la liturgia al pueblo de pescadores por varios derrumbes de las bóvedas y terremotos posteriores que le confirieron durante años el nombre de «iglesia rota». En 1938 se construyó el mercado y hace veinte años el edificio se rehabilitó con las instalaciones actuales. Es por esa razón que el Ayuntamiento organizará durante todo el mes un ciclo de actividades que van desde conciertos hasta monólogos, talleres, jornadas de radio o incluso homenajes a personas que han pasado por el zoco. El objetivo es dinamizar el entorno y permitir que los comerciantes aumenten las ventas en un mes «flojo» después del verano y antes de la temporada de Navidad, ya que cada sector de la alimentación pondrá sus promociones dependiendo del día.

Actualmente el mercado de abastos cuenta con 21 puestos en activo y cerca de cinco desocupados, de los cuales una parte los ha rediseñado el gobierno local para suavizar la mala imagen que dejan los espacios vacíos con zona de biblioteca, además de mesas y bancos para hacer la espera a los clientes más amena, con fotografías antiguas de la gran infraestructura y de las familias que han faenado tras el mostrador. Aún así, la actividad se va manteniendo y, según cuentan los comerciantes, próximamente se instalará un nuevo puesto de legumbres a granel.

Así las cosas, el debate sobre el futuro del mercado está abierto. Por una parte, están aquellos vendedores que creen en el relevo generacional, como María Dolores Murcia, que junto a su marido e hijo están en activo desde el 2000 en un puesto de pan y dulces después de que su padre, Antonio, le regalara el puesto después de que él estuviera desde 1968 en otro de frutas y verduras. La comerciante es firme defensora de seguir el oficio y que el mercado no muera «porque son muchas familias las que hay detrás», sostiene. Un caso diferente es el de Tere Vives, que heredó de sus padres la pollería Adelina, que data de 1964, y que regenta desde hace más de cuatro décadas junto a su marido. A pesar de que les quedan unos años para la jubilación, el matrimonio no tiene descendencia y no ven a la vista a alguien que en su momento quiera seguir con el puesto. «Si viene algún valiente yo le enseño, me he criado entre estas paredes», cuenta entre risas y con emoción a este diario.

Presente y futuro

Otro sector reivindica una nueva rehabilitación del inmueble para hacerlo más atractivo a aquellos jóvenes que han crecido fuera de la cultura de comprar en el mercado, con techos más bajos y zonas más agradables, exponen, aunque otros proponen que el concepto se derive hacia el mercado gourmet para dar más aliciente al cliente.

Los comerciantes recuerdan que el primer bajón de ventas ya vino hace unos años cuando el mercado de fruta y verdura que se instalaba los sábados y lunes en los entornos del mercado cogió protagonismo en Viguetas. El segundo declive se produjo, al igual que en prácticamente todos los rincones del país, con el peso de la fuerte competencia de las grandes superficies de la localidad.

Aún así, casi de manera unánime el colectivo de comerciantes lleva reclamando desde hace años que se active la zona azul en el entorno comercial para atraer a nuevos clientes al mercado que busquen facilidades para aparcar. El proyecto, encargado a la Universidad de Alicante, sigue encima de la mesa del cuatripartito y aún a la espera de que se resuelvan las alegaciones que presentaron los grupos políticos y las asociaciones para mejorar el plan.

A los comerciantes sólo les queda esperar al futuro y seguir con el trato cercano que los distingue, mientras recuerdan a personajes que formaron parte de su historia como el «tío Amadeo», que transportaba el género de los mercaderes que vivían en el campo o el «tío Alberto y José», de los primeros conserjes que dormían en el enclave. Unos inicios donde el suelo era de tierra y los mostradores tan modestos que eran inexistentes.