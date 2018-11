El colegio Vicenta Ruso está sin calefacción por una deuda del Ayuntamiento con la empresa del gas

El colegio Vicenta Ruso del barrio santapolero de Gran Alacant ha iniciado la ola de frío sin calefacción. La empresa suministradora de gas, Naturgy (anterior Gas Natural) cortó en agosto el suministro del centro aprovechando que estaba cerrado y a la vuelta de vacaciones ha seguido sin reponerse debido a un impago de ocho años de antigüedad a la empresa, que se remonta a la apertura del colegio público.

Los servicios jurídicos del Consistorio y la Dirección Territorial de Educación han tramitado que el servicio vuelva a reponerse. Además, el Ayuntamiento de Santa Pola ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Juzgado de Instrucción de Elche para denunciar, por un lado, que la empresa suministradora no puede vulnerar las condiciones mínimas para los menores ahora que están bajando las temperaturas.

Por otra parte el Consistorio refleja en la denuncia que se opone a pagar una deuda que acumula cerca de 30.000 euros desde 2012 que reclama la mercantil, según la alcaldesa, Yolanda Seva, porque a pesar de que los ayuntamientos tienen que correr con el mantenimiento de los centros, la administración local no puede pagar esa deuda porque el titular del suministro sigue siendo Ciegsa, la empresa constructora de centros educativos que se encuentra en suspensión de pagos, por lo que la Generalitat Valenciana tendría que absorber las deudas pendientes de la mercantil por ser la administración contratante. Según el gobierno local, Ciegsa no ha pagado desde los inicios las cuotas de suministro porque atajan que es el Ayuntamiento el competente para ese gasto, pero cuando se hizo la certificación del colegio el nombre de titularidad de los contadores no cambió. Esa es la situación que están intentando revertir, apunta el cuatripartito, ya que han presentado innumerables escritos a Naturgy pero todavía no se ha tramitado el cambio, con lo que la deuda sigue creciendo.



Sin calefacción

Según los colectivos de padres y madres del centro, cuando arrancó el curso escolar constataron que no había gas en el centro, y tras reuniones con el Ayuntamiento exigieron a la mercantil que restableciera el servicio, que finalmente solo lo repuso en el comedor, y según los progenitores el corte de gas durante ese tiempo generó daños en la caldera de la cocina, a pesar de que se había cortado el suministro estando al día los pagos porque el gas de la cantina sí que está a nombre del Consistorio, a diferencia de la calefacción en aulas y la casa del conserje, que corre a cuenta de Ciegsa a la espera, aún sin éxito, de que el Consistorio tenga acceso para pagar. La dirección del centro explica que es la primera vez que precintan los contadores aunque en varias ocasiones la empresa suministradora les ha avisado que cortarían el gas, aunque esta vez la advertencia ha ido más allá y han pasado a cortar el grifo directamente.

Desde las dos ampas reprochan además que el gobierno local ha retrasado las gestiones para solucionar el problema hasta el punto de que ha llegado el frío y los alumnos no tienen calefacción, a excepción de las aulas prefabricadas que si que tienen climatización. Sostienen que hasta en cinco ocasiones le han remitido al Ayuntamiento las deficiencias con el suministro «y la única respuesta en dos meses es que están trabajando en ello», señala uno de los representantes del Ampa participativa.

Desde los colectivos de madres y padres señalan, además, que todavía están a la espera de que se resuelvan los problemas de calor en el aula en verano, ya que tendrían que mejorar la red eléctrica para poder instalar unos aparatos de aire acondicionado que ya han sido adquiridos.