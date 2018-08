Las bicis invaden Santa Pola del Este

Empieza la mañana y con los primeros rayos de sol vecinos de Santa Pola del Este y visitantes se enfundan el chándal para pasear por el conocido paseo del Vicealmirante Blanco que bordea el litoral. Lo que podría ser una jornada relajante se convierte en un estrés para muchos ya que el paso continuado de ciclistas en pelotón por el vial genera que los viandantes tengan que estar con cuatro ojos para no chocar. «Siempre llevo la música puesta y a veces me he pegado un buen susto porque pasan muy cerca», explica Susana Rojas, una madrileña que tiene allí su segunda residencia.

Esta situación, aunque es un clásico en el lugar, se intensifica en verano cuando. La asociación de vecinos lleva tiempo reclamando mejoras en la seguridad de la zona y esta semana se han reunido con el Ayuntamiento para que les dé solución «porque se han producido accidentes y algunos ciclistas no se conciencian de que es un lugar donde pasean niños y personas mayores», explica Maria Dolores Mulá, presidenta del colectivo vecinal.

Desde el Consistorio aseguran que estudiarán las demandas vecinales porque les consta que es un problema que se viene repitiendo. Así, tienen previsto que la Policia Local instale varias señalizaciones verticales en los accesos del paseo, hoy inexistentes, que indiquen que el enclave es de uso compartido donde la prioridad recae en el peatón. Desde el Ayuntamiento avisan que los ciclistas se enfrentan a sanciones si no respetan un uso cívico y van a una velocidad moderada.

Este paseo, de unos 1,7 kilómetros de longitud y cuatro metros de ancho, cuenta con un tipo de asfaltado más suave al interior que supuestamente hace funciones de carril bici. Hace unos años estaba pintado de otro color pero con el tiempo se desgastó y se cuentan con las manos los deportistas que lo utilizan, «porque es tan estrecho y pegado a la pared de las viviendas que resulta incómodo circular por él, nosotros somos prudentes pero también necesitamos alternativas», explica un ciclista acompañado de su hijo adolescente.



Mejoras en jardines

Los vecinos de esta zona residencial también reclaman más contenedores y les gustaría que abriera algún comercio como una tienda de ultramarinos «para una urgencia, porque no tenemos nada», sostienen. Piden que se repongan las zonas verdes de los parques ya que algunos árboles y plantas se han secado porque no tienen sistema de riego por goteo y hay parques infantiles con el pavimento de seguridad desgastado.

Desde la Concejalía de Sostenibilidad apuntan que próximamente iniciarán una actuación integral para colocar vegetación a lo largo de la fachada marítima, que comenzará en la Avenida Santiago Bernabéu hasta culminar en el paseo Vice Almirante. Aún así todavía no hay partida cerrada en los presupuestos para esta inversión, que están aún por aprobar. Según el edil del área, Alejandro Escalada, también ha empezado a redactarse un proyecto para mejorar uno de los parques más grandes próximo a la Avenida del Catalanet donde se sustituirán los caminos de gravilla por otros de hormigón raspado más accesibles, con nuevas plantas y sistema por goteo.