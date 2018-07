El Ayuntamiento paraliza la instalación del chiringuito de Varadero tras un recurso

El chiringuito previsto para la Playa de Varadero tendrá que esperar. El Ayuntamiento de Santa Pola convocó ayer de urgencia un pleno extraordinario para dar cuenta del recurso que ha presentado el anterior concesionario del chiringuito El Ancla, ubicado en esa playa, contra la propuesta de adjudicación del nuevo licitador que presentó una oferta económica más ventajosa.

El procedimiento se suspende temporalmente, por lo tanto la empresa que iba a hacerse con el chiringuito no podrá firmar la concesión hasta que no se resuelva este recurso que los anteriores propietarios han presentado al Tribunal de Recursos Contractuales. Según fuentes municipales, alegan que hay un presunto incumplimiento del pliego de condiciones. Desde el Ayuntamiento explican que el procedimiento no se dilatará tanto como un contencioso administrativo, aunque el plazo para que se resuelva podría ser de unos días. Este chiringuito es el único que tiene capacidad para elaborar comidas, ya que las dimensiones triplican al resto de quioscos. El segundo que tenía capacidad como restaurante era el previsto para el Bancal de l'Arena, que no abrirá porque el procedimiento está suspendido ya que el terreno en el que se asienta es privado y no municipal como se creía desde el Ayuntamiento.

En el pleno, además, se desestimó el aplazamiento del pago de la mitad del cánon para el chiringuito de la Cala dels Gossets, porque consideraron que sería un agravio comparativo para el resto de concesionarios que este pagara el cánon después de firmar. La oposición critica el retraso para elaborar el pliego, «que si se hubiera hecho al principio del año nos hubiéramos evitado resolver estos recursos en pleno verano» señalaron desde el PP.

Los continuos problemas con la adjudicación de los chiringuitos de Santa Pola han desatado las críticas en las últimas semanas tanto de la oposición como de los usuarios, pues hasta hace unos días no han empezado a instalarse los kioscos en las playas, y no ha habido servicio.