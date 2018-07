Aparecen pintadas fascistas en las sedes crevillentinas de Compromís y Psoe

Desde el Partido Popular de Crevillent condenan también estas pintadas y rechazan sin ninguna excusa este vandalismo. Lamentan que se produzcan estas situaciones porque el propio grupo popular sufrió pintadas intimidatorias por la retirada del monolito de José Antonio Primo de Rivera, señalan.

También se ha pronunciado a este respecto la edil no adscrita, Lelia Laura Gomis, que critica que en un país moderno y democrático sigan ocurriendo estas situaciones, porque señala que ningún tipo de agresión debe ser vehículo de actuación política "sea de donde sea y se diga como se diga". La edil comenta, además, que "es increíble que 80 años después de una guerra civil este país no haya sido capaz de mirar de frente, con valentía y justicia su historia y ello provoque que hayan aún familias sufriendo sus consecuencias. Cuando el mundo entero ha sido capaz de superar el drama de la Segunda Guerra Mundial, España no ha sido capaz de asumir la suya en justicia y equidad para poder superarla y mirar al futuro".