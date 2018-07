UGT y SPPL piden el cese del inspector jefe de Policía con la oposición del resto de sindicatos

Los delegados sindicales de UGT y SPPL en Santa Pola piden el cese del actual jefe en funciones de la Policia Local de la villa marinera. Sostienen que «no ha sido capaz de dirigir, coordinar, gestionar ni supervisar las operaciones propias del cuerpo de Policía Local, quedando evidente la incapacidad para seguir en el cargo», según se desprende de un escrito que ambos representantes sindicales remitieron al Ayuntamiento hace unos días.

Lo cierto es que este escrito ha causado asombro entre el resto de fuerzas sindicales como el CSIF y SEP, que representan al 80% de la plantilla de la Policía Local de Santa Pola. Consideran que los argumentos están carentes de fundamento y tampoco entienden que la Concejalía de Policia haya afirmado que se tendrá en cuenta la propuesta. Critican, además, que esta «maniobra» la hayan realizado desde ambos sindicatos cuando el jefe se encuentra de vacaciones fuera del municipio, «sin posibilidad de defenderse».

El CSIF y SEP aluden, además, a que gran parte de la plantilla de policias se opone a este movimiento y explican que gran parte de los afiliados de UGT y SPPL no habian sido consultados por los delegados sindicales. Es así, que el pasado martes la mayoría de afiliados del SPPL remitieron un nuevo escrito al Ayuntamiento desmarcándose del cese, señalan desde el SEP.

Para tratar las reclamaciones de mejora del servicio policial, el Ayuntamiento convocó el miércoles una reunión en el salón de plenos con la plantilla de la Policia Local. Desde el CSIF y SEP lamentan que no fue el foro correcto y no asistieron al encuentro, porque consideran que hay ciertas cuestiones que se deben tratar con los representantes sindicales y no con toda la plantilla para llegar a acuerdos. Señalan que han remitido también un escrito al Consistorio firmado por una cincuentena de agentes en el que apoyan la labor sindical de sus representantes