Antonio José Sánchez Cano: «El equipo de gobierno ha hecho una caza de brujas con Miguel Zaragoza»

Antonio José Sánchez Cano se ha incorporado en el último pleno como concejal del Partido Popular en la villa marinera en sustitución de Miguel Zaragoza, quien fuera regidor durante tres mandatos, hasta 2015 y que en los últimos tres años fue el portavoz de la oposición

A partir de ahora compaginará la política con su vida como empresario local, al frente de una tienda de multiprecios en Playa Lisa. Fue el pasado viernes, quince minutos antes del pleno ordinario cuando juró el cargo «para luchar por los intereses de los santapoleros»e hizo su primera aparición en la sesión plenaria, donde intervino por primera vez en el turno de ruegos y preguntas para pedir explicaciones al gobierno local sobre las malas olores que desprenden algunos lavapiés de las playas. También pidió que se solventasen los problemas de suciedad en parques y más espacios públicos de Gran Playa, Playa Lisa y Tamarit.

Cuenta que a partir de ahora «levantará la voz» para que los recursos de estas tres partes del municipio, donde él reside desde hace 25 años, tengan más recursos, sobre todo cuando «baja el turismo y se merman algunos servicios como el transporte o la limpieza».

En cuanto a su carrera política, Sánchez Cano lleva 18 años en la ejecutiva local del PP y en las dos últimas municipales su nombre estaba en la lista pero quedó a las puertas de entrar en la corporación. Acepta el reto tras la marcha del exalcalde Miguel Zaragoza de la política tras ser investigado éste por supuesta prevaricación, malversación y cohecho por el caso de la clínica de Gran Alacant. Sánchez Cano afirma que entra como concejal «con una situación especial que uno no espera», e insiste en que el daño que se ha hecho al exalcalde ha sido desmesurado, «con la sensación de que la presunción de inocencia no ha existido, ha sido algo así como una caza de brujas por parte del equipo de gobierno». Al hilo, defiende la honorabilidad de Miguel Zaragoza, y tiene la confianza de que el proceso judicial «saldrá favorable». Sobre algunas cuestiones candentes, considera que el gobierno local sólo se dedica a deshacer los proyectos del PP y sobre el supuesto«plan de humanización» cree que «se han echado a la ciudadanía encima porque no se ha tenido en cuenta a los comerciantes».