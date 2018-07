Servicios a cuentagotas en Santa Pola

Hamacas y sombrillas ya se pueden alquilar.

En Santa Pola ya se nota el verano. La población poco a poco empieza a multiplicarse y uno de los síntomas que salta a la vista es la falta de aparcamiento, que conforme aumentan las temperaturas se hace más notorio, pero el estrés se apacigua en cuanto meten la cabeza en las playas. Allí se encuentran todos, desde vecinos de siempre a turistas y habitantes con segunda residencia en la villa marinera. Los veraneantes apuntan que el estado del mar es ideal, con la arena limpia y «todo en orden, por ahora, aunque los paseos podrían limpiarlos y arreglarlos un poco más», apunta una residente natural de Zaragoza.

La estampa que se ve a lo largo del litoral es la de familias cargadas con todo el equipamiento, desde la tortilla a la tumbona o el quitasol. Meses más tarde a lo esperado por muchos, ha llegado el servicio de sombrillas y hamacas, adjudicado hace unos días, que ya empezaron a instalarse el viernes y está operativo en Playa de Levante, Gran Playa, la zona del Carlotti en Santa Pola del Este y Playa Lisa. Sin embargo, se completará el martes en parte de Santiago Bernabéu, Varadero y Tamarit, porque el dispositivo montado para la Triatlón de mañana entorpecía el montaje, según explican los operarios.

«¿Y los chiringuitos, para cuando?» Al hilo del «hit» del verano, esta es la pregunta del millón en Santa Pola, que ha hecho que muchos visitantes cambiaran el plan, «porque no tengo edad ni ganas de ir cargada con trastos a la playa, y el no tener un quiosco cerca del mar me tira para atrás», decía una visitante del norte de la provincia.

Lo cierto es que ya se han firmado seis de los siete contratos de concesión de estas instalaciones desmontables, que a partir de los próximos días empezarán a hacerse ver por el litoral, y las muestras de ello son los tractores y las zanjas abiertas en puntos como la Avenida González Vicen, donde se están haciendo las acometidas de agua para la instalación.

Este retraso, sin embargo, ha beneficiado indirectamente a algunos hosteleros, que han recibido una avalancha de clientes en busca de un buen refrigerio. Sobre todo un mítico restaurante de las calas de Santiago Bernabéu, el único de la villa marinera a pie de playa. Aún y así, señalan que preferirían que los quioscos abriesen para dar servicio porque la gente se está concentrando más en una playa y con la clientela fiel tienen suficiente porque esta situación los desborda con listas de espera para comer los fines de semana. En esta línea, el resto de hosteleros considera que los chiringuitos son un emblema de cualquier municipio con playa, «y cuanta más actividad haya mejor, porque más atraemos al turismo», señala el propietario de un pub de la Avenida Jesús de Astondoa.

El sector hostelero no ha notado por ahora el «boom» del turismo. Aunque algunos han reforzado la plantilla y otros ya empiezan a ampliar horarios también por las noches, «la cosa está floja, poca afluencia a diario, sobre todo notamos que sube el fin de semana, pero en los desayunos estamos muy mal», señala la camarera de un restaurante próximo al paseo marítimo.

En la zona centro, más alejada del mar, la situación empeora y no han puesto medios extraordinarios en temporada estival porque «aquí el turismo no llega, resistimos gracias a los clientes de siempre», apunta el gerente de una churrería, que sólo abre por las mañanas.

En cuanto a la ocupación hotelera, la media en Santa Pola estos días está en un 67%, el mismo porcentaje que en los camping del municipio. Los hospedajes más familiares han notado un pequeño retroceso en comparación a 2017, y aquellos hoteles más grandes con servicios complementarios como piscina han subido un 10% la ocupación. Señalan que los clientes suelen ser familias del norte de España, británicos y nórdicos, que se quedan entre 5 y 10 días por la zona.