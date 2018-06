Sin ayudas al respiro familiar en Santa Pola

Apoyo denegado. La Asociación de Disminuidos Psíquicos de Santa Pola (Adipsa) se queda sin el apoyo de la Conselleria de Políticas Inclusivas en programas de promoción de la autonomía personal. El motivo que da la Administración valenciana es la falta de crédito, sin embargo, el presupuesto aumenta y se reducen beneficiarios.

Juan cuenta los días para que lleguen las vacaciones de verano y pueda hacer una escapada con sus amigos al campamento. Lo seguirá haciendo, pero a partir de ahora su familia tendrá que hacer un desembolso extra. Este es uno de los 47 usuarios de la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Santa Pola (Adipsa), entidad que por primera vez en más de una década se ha quedado sin las ayudas que cada año otorga la Conselleria de Igualdad de Políticas Inclusivas a través de los programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. Los motivos que expone la Administración valenciana para denegar la ayuda son que, textualmente, «no existe crédito adecuado y suficiente cuando el programa supera la puntuación mínima exigida y tras la aplicación de la concurrencia competitiva». En respuesta a este argumento, la asociación sostiene que el criterio para descartar el apoyo no es entendible porque este año se ha incrementado en más de 128.000 euros la partida presupuestaria para estos programas de ayudas, que alcanzan los 4.035.697,66 euros, pero por el contrario se ha reducido un 27% el número de entidades beneficiarias, que se queda en 127, en lugar de las 174 del año anterior. De las 214 excluidas, tan solo un 9% han sido por no haber obtenido la puntuación mínima exigible, según los baremos, y menos de un 4% por no tener condición de beneficiario, y, por lo tanto, la mayoría quedan fuera por una supuesta falta de crédito. La partida que percibió Adipsa en 2017 era de 3.000 euros, aunque la cuantía variaba dependiendo del programa, que en este caso se trataba de un plan de respiro familiar. Con el recorte, ahora los familiares tendrán que agotar el remanente que les queda y aportar más de su bolsillo, ya que esta financiación les ayudaba a cubrir actividades de socialización que podrían superar, cuentan, los 4.000 euros, ya que tienen que pagar a monitores y la pensión completa de los usuarios cuando van, por ejemplo a un campamento en Semana Santa, y verano, además de las salidas de los fines de semana. Según Irene Gonzálvez, presidenta de Adipsa, «estas jornadas de respiro son lo más importante porque nuestros hijos necesitan estar en continua actividad con una rutina y los padres no tenemos momento para descansar» apunta.

Según Ángel Pascual, trabajador social del centro, con esta medida se reduce la protección a las familias de Santa Pola, porque es la única asociación de personas con discapacidad psíquica en el municipio, y además cumple los requisitos con proyectos de intervención social como talleres diarios. «Creíamos que la política de la Dirección General de la Diversidad Funcional era promocionar los recursos que ya estaban funcionando, y nos dejan fuera después de 11 años», señala.