Un mercadillo a medias en Santa Pola

El Ayuntamiento se defiende y alega que la apertura oficial es el 29 de junio.

El tradicional mercadillo de verano de Santa Pola tarda en coger impulso. Estaba previsto que el pasado viernes se inaugurasen progresivamente las casetas que recorren la Avenida de González Vicen hasta Santiago Bernabéu por todo el litoral, en la Playa de Levante pero la realidad fue bien diferente a pesar de estar publicitado en el portal municipal de Turismo. Tan solo una décima parte de los 64 puntos de artesanía y moda abrieron en el enclave, ya que un buen número de vendedores no pudieron empezar con la actividad porque seguían con la instalación a medias, con casetas sin persianas ni techo. «Hasta el domingo mi stand de golosinas no tenía puertas y así no podía abrir por lo que este retraso al final se traduce en pérdidas», señala uno de los vendedores. La situación ya ha mejorado y ayer fueron abriendo más instalaciones, sobre todo por la tarde, teniendo en cuenta que una buena parte de los vendedores tienen también su puesto en el Mercado de Viguetas.

Sin embargo, desde la Concejalía de Mercados sostienen que esta nueva edición se ha adelantado una semana en el calendario para que el 29 de junio todos los puestos estén en funcionamiento. Consideran que estos primeros días sirven para solventar cuestiones técnicas y completar las instalaciones con novedades, como poner paneles con el nombre de cada negocio encima del stand o fotografías de la villa marinera en la parte trasera. Apuntan, además, que «se priorizó a aquellos que manifestaron la intención de abrir el mismo día de la inauguración», cuenta Samuel Ortiz, concejal del área.

La Asociación de Vendedores Ambulantes de Santa Pola explica que han recibido quejas de socios que no han podido trabajar hasta ayer en el puesto. Por ello, piensan poner una reclamación formal al Ayuntamiento para que no les cobren el impuesto de ocupación de vía pública de esos tres días inoperativos.

Como mejoras para esta nueva edición se han valorado las peticiones de algunos vendedores que pedían que una parte de los puestos estuvieran orientados hacia la carretera para atraer a posibles visitantes que pasen durante el verano con el coche. En cuanto a las ventas, tendrán que esperar unos días para sacar balance, «porque ayer fue un día malo ya que todo el mundo estaba viendo el partido de la Selección Española en el mundial», sostiene entre risas Juan Antonio González, quien tiene un puesto de moda ibicenca. Agradecerían, además, que se dinamizara culturalmente el emplazamiento para atraer a más gente porque la ubicación «es buena pero uno de los pocos atractivos en temporada estival somos nosotros», sostienen.