Intensa actividad y acumulación de éxitos por el Club Atletisme Sant Joan

En la temporada de Pista Cubierta o de Invierno, el C.A. Sant Joan está acumulando éxitos que le sitúan entre los clubes más importantes de la C.V. tanto a nivel de cantera, como a nivel absoluto.



A finales de diciembre los atletas Junior masculino quedaron quintos en el Autonómico de Clubes en el Luis Puig . En el mes de enero, el equipo absoluto masculino y femenino asumió la organización de la Final B del Autonómico en el Luis Puig, quedando subcampeones los chicos y quintas las chicas . De igual modo, logramos el tercer puesto en el concurrido Provincial de Clubes de Alicante en categoría masculina y sextas en categoría femenina.



A nivel escolar, la categoría Infantil logró un hito en la provincia al quedar Doble Campeones Provinciales tanto en chicos como en chicas, lo que tiene más mérito ya que participaban 12 equipos en cada categoría. Pero la cosa no quedó ahí, ya que ambos equipos subieron en bus hasta el Velódromo Luis Puig donde quedaron 5ºs clasificados en el Autonómico Infantil por Equipos, a punto de podio por bajas e infortunios en la competición.

https://www.youtube.com/watch?v=UolNz403wm8



La categoría Cadete, tuvo dispar actuación en el Provincial por equipos ya que numerosas bajas privaron de presentar el mejor potencial, lo que llevó a ser sextas en chicas y séptimos en chicos, pero aún así a escasos puntos del podio al estar muy igualadas las puntuaciones. No obstante, el cuerpo técnico espera poder clasificar a ambos equipos para el Autonómico Cadete por Equipos a celebrar el 12 de Febrero en el Luis Puig.



En cuanto al Cross, la inercia lograda por la organización del III Cross de Sant Joan, además del mayor rendimiento deportivo logrado tras la apuesta por grupos de rendimiento en mediofondo desde categoría cadete, ha llevado consigo a llevar un éxito histórico en Castellón, que era el Autonómico de Clubes por Equipos de Cross.



El Club Atletisme Sant Joan, ha logrado el primer podio en el Autonómico de Cross por equipos, con el tercer puesto del Equipo Junior Masculino formado por Fernando Moya, Iván Andreas Lopez Oltra, Arthur Descazeaud y Antonio Tárraga. En Juvenil Femenino, el equipo compuesto por Lucía Navarro, Sara Navarro, Rocío Mozos y Neus Fuster lograron el quinto puesto. Y la gran noticia la dieron los cadetes masculinos, que se alzaron con la victoria con el equipo compuesto por Aymen Smaili, Fernando Chillón, Daniel Jarabo, Cristóbal Martínez, J. A. Jiménez y Sergio García.



En total, se lograron 3 clasificaciones para el Campeonato de España de Cross de Clubes a disputar en Linares el 23 de Febrero. En Juvenil masculino, también participó Gabriel Lara, Titouan Gillouard, Álvaro Berenguer y Alan Serra, que no pudieron lograr la clasificación ante el gran nivel y no tener su día.



El Club de Atletisme Sant Joan vive el momento más dulce de su historia al contar con casi 300 socios, estar presentes en todos los frentes y presentar equipos en todas las categorías. A su vez, este sábado a nivel organizativo, traeremos a Sant Joan el Cto Provincial Infantil sub-14 que traerá a nuestra pista de atletismo los mejores atletas de la provincia.



El mes de febrero dará paso a los Campeonatos de España donde el club estará presente en todos los campeonatos al ser varios atletas los que han logrado las duras marcas mínimas de participación.