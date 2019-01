La grabación de las piezas relacionadas con Sant Joan se hará en un concierto abierto al público

El Ayuntamiento de Sant Joan y la Sociedad Musical La Paz acometen una grabación histórica con piezas relacionadas con las tradiciones (como la veneración al Cristo de la Paz) y compositores locales. Este gran proyecto se realiza por primera vez en la historia gracias a la colaboración entre ambas entidades, que ha llegado a máximos históricos en pasadas fechas. El Ayuntamiento sufragará el coste de la grabación, valorado en 4306'50€.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de puesta en valor de tradiciones y bienes culturales inmateriales que desde el Ayuntamiento se viene desarrollando en los últimos años. "No era lógico que un santjoaner o santjoanera no pudiera oír el himno de la villa o el del Cristo nada más que en actos oficiales en las fiestas mayores. Hay que agradecer a la Sociedad Musical La Paz su esfuerzo y dedicación en este y otros muchos proyectos", declara el alcalde de Sant Joan d'Alacant, Jaime Albero.

De esta manera, el próximo día 3 de febrero a las 19:00 horas, la banda La Paz, la orquesta del Conservatorio profesional Vila de Sant Joan, el Orfeón San Juan y el grupo de metales de la Sociedad Musical La Paz grabarán en riguroso directo este primer CD dedicado a la Villa de Sant Joan y al Cristo de la Paz. En este primer volumen se podrán escuchar los himnos principales de la villa: Himno a la Villa de Sant Joan d'Alacant e Himno al Santísimo Cristo de la Paz; la obertura San Juan de Alicante de Francisco Grau; Kerigma y Oh crux benedicta, del compositor local Rubén Jordán; Longinvs, Fanfarria nº1 y La noche del bombardeo, de Arturo Albero, esta última sobre un poema del Cronista Oficial Isidro Buades; y las dos piezas seleccionadas del Ier Certamen de Composición de Música Festera "Santísimo Cristo de la Paz", el primer premio Le sette parole, de Ferrán Campos-Valdés y la mención especial Santa Bárbara de Vicente Vallés.

"El patrimonio no solo se conserva consiguiendo la rehabilitación de la torre Ansaldo o la propiedad de la Casa Conde, sino también haciendo que haya testimonio en este caso sonoro de las piezas más representativas de Sant Joan. Nuestra responsabilidad como responsables públicos es darnos menos golpes de pecho y dar medios para que la población conozca sus tradiciones", ha concluido el alcalde de Sant Joan d'Alacant Jaime Albero.