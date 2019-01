El Ayuntamiento lanza una campaña informativa sobre vehículos abandonados

Cuando se abandona un vehículo en la vía pública se genera un perjuicio para el resto de vecinos, además de un peligro para el medio ambiente. El deterioro de un vehículo provoca la degradación de los materiales que lo componen, pasando al medio elementos contaminantes como derrames de combustibles, líquidos corrosivos etc.

Es por este motivo que el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Limpieza y el grupo de investigación de la Policía Local, ha establecido un protocolo de eliminación de estos Residuos Sólidos Urbanos. Mediante esta campaña se informa a la ciudadanía que pueden ceder al Ayuntamiento su coche viejo para que se trate como residuo sin coste alguno o entregar su vehículo a un CAT autorizado para la descontaminación. Además de no tener coste el proceso para el propietario, una vez destruido el vehículo se le entregará un certificado que le permitirá beneficiarse de las posibles ayudas económicas disponibles para aquellos ciudadanos que descontaminen sus vehículso. Por el contrario, si se detectan vehículos que no han seguido este procedimiento, se puede imponer sanciones a los propietarios de entre 600 y 30.000€.

Con esta campaña se pretende evitar la situación anterior en la que el Ayuntamiento detectó y retiró 72 coches abandonados en la vía pública el pasado 2018.

"Los vehículos abandonados se habían convertido en un problema medioambiental y por eso hemos puesto en marcha este servicio y esta campaña para que no ocurra lo mismo a partir de ahora", ha declarado la concejala de Medio Ambiente y Limpieza, Eva Delgado (PSOE)