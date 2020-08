¿No sabes qué casa comprar? Consulta las ventajas y precios de cada tipo de vivienda

Vivir en Alicante implica disfrutar de un excelente clima, gastronomía, playas de arena blanca y calas paradisíacas, actividades deportivas€. En definitiva de calidad de vida. Una vida tranquila y relajada, a la par que se disfruta de los servicios que ofrece el ocio al aire libre. La provincia alicantina goza de una temperatura media de 17º durante el año y de casi 300 días de sol, lo cual ya es un aliciente para decidir venir a vivir a Alicante y uno de los principales motivos por los que cada año la provincia acoge a miles de turistas.

Vivir tan cerca del Mediterráneo es un auténtico privilegio. Te da la posibilidad de practicar deportes náuticos como la vela, de explorar los rincones más maravillosos con un kayak o contemplar, mientras haces snorkel, los fondos marinos, algunos de ellos protegidos como la Reserva Marina de Tabarca y la Reserva Natural del Cabo de San Antonio, donde los submarinistas tienen rincones paradisíacos de flora y fauna marina.

Y por si fueran pocas las ventajas de vivir en Alicante, no podemos olvidarnos del aspecto económico. Cabe destacar que, a pesar de ser un lugar paradisíaco, el costo de vida es más bajo que en otras ciudades costeras y el precio de la vivienda más asequible. Incluso como inversión, es una excelente opción comprar pisos de obra nueva en Alicante, pisos con piscina, cerca del mar, áticos o adosados, ya que aseguran su alquiler casi durante todo el año y sobre todo en los meses estivales, o utilizar estas casas como segundas residencias para pasar las vacaciones.

Pisos de obra nueva en Alicante

Con la construcción de viviendas de obra nueva se crean nuevos barrios

Vivir en un piso, o lo que es lo mismo en una comunidad de propietarios, tiene una gran ventaja y es que los gastos se reparten entre todos los vecinos. Además, con la construcción de viviendas de obra nueva, que cada vez es mayor, se van creando nuevos barrios y zonas de ocio, así como parques y zonas ajardinadas para que los niños jueguen.

Y por supuesto, la protección. Vivir en un piso otorga una mayor seguridad y tranquilidad si lo comparamos con un chalet, ya que a un edificio es más complicado acceder y los vecinos conviven puerta con puerta. En Alicante puedes encontrar pisos de obra nueva desde 137.000€.

Entre los pisos que puedes adquirir en Alicante, destacan los pisos de obra nueva con piscina y los pisos en la playa.

- Pisos con piscina: La urbanizaciones o residenciales con piscina suponen una desahogo para las familias con niños ya que cuentan con parques infantiles en su interior, amplias zonas de esparcimiento para pequeños y mayores, y muchas de ellas disponen de gimnasio y club social donde celebrar eventos con amigos y familia.

La piscina es una gran atractivo para los meses de verano

Y como no, la piscina es una gran atractivo para los meses de verano. Los niños pueden aprender a nadar en ella, jugar y hacer amigos, mientras que para los adultos es una herramienta más para practicar un deporte, la natación; ponerte moreno sin salir de casa o pegarte un baño nocturno. ¡Suena muy apetecible! Y Alicante puedes encontrar pisos nuevos con piscina desde 182.000€.

- Pisos cerca de la playa: Para los apasionados del mar, vivir en un piso en la playa es un gran privilegio y algo casi exclusivo. Una auténtica delicia que te permite disfrutar de los amaneceres a un solo paso, plantar la sombrilla a primera hora de la mañana en la fina arena y disfrutar de la brisa marina por las calles. Y si se trata de un piso con vistas al mar esteremos tocando con los dedos el mayor de los deseos de muchos: levantarte y ver el mar al abrir la ventana es una verdadera maravilla.

Desde 444.000€ hay pisos cerca de la playa que puedes consultar en este enlace.

Vivir en un piso en la playa es un gran privilegio y algo casi exclusivo

Pisos de lujo en Alicante

Una vivienda de lujo es más espaciosa que las viviendas comunes, pero es la tecnología la característica que marca la diferencia. Este tipo de vivienda suelen convertirse en hogares inteligentes gracias a la domótica, un sistema capaz de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que se puede controlar desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado.

Las viviendas de lujo son más espaciosas y cuenta con la última tecnología

Los pisos de lujo cuentan, además, con instalaciones modernas en cuanto a puertas, iluminación y una alta calidad de los acabados, así como una arquitectura original, vanguardista y funcional adaptada a las actuales demandas de los propietarios.

En Alicante puedes comprar un piso de lujo desde 444.000€.

Áticos en Alicante

La terraza es por excelencia la reina de los áticos

La terraza es por excelencia la reina de los áticos. Una cantidad considerable de metros cuadrados en los que poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y del aire libre desde una posición privada.

Los áticos cuentan con mayor amplitud respecto al resto de viviendas de un mismo edificio y al estar situados en la última planta, la altura le otorga un valor añadido.

Puedes encontrar un ático en Alicante de obra nueva desde 229.000€.

Adosados en Alicante

Este tipo de vivienda, que se diferencia de un chalet por estar pegadas unas a las otras, poseen la ventaja de contar con un jardín propio, ya sea delante o detrás de la vivienda, donde poder descansar con unas tumbonas, leer un libro en las horas mas fresquitas o hacer una barbacoa con los amigos en verano.

Además, los adosados suelen tener uno o dos frentes libres para el acceso, ventilación e iluminación de la casa y contar con dos plantas, e incluso tres, para cubrir las necesidades de espacio de quienes lo habitan.

Consulta aquí los adosados que puedes comprar en Alicante.

Casas o chalets en Alicante

Disfrutan de espacio extra y amplio jardín

Una casa siempre proporcionará un mayor margen de imaginación gracias al espacio extra que posee. Puedes instalar una piscina artificial o de obra, tener un huerto o colocar un parque infantil para el disfrute de los pequeños de la casa. Los sótanos y buhardillas también suelen formar parte de las casas y en ellos puedes montar un gimnasio o una biblioteca.

En estas viviendas las reuniones se pueden alargar hasta que queramos, no hay límite de horario para hacer ruido porque no se molesta a los vecinos. Y en cuanto a los gastos, únicamente contarás con los que tú hagas. No existen gastos de comunidad, siempre que la vivienda no pertenezca a una urbanización.

Puedes adquirir una casa nueva en Alicante desde 780.000€.

Villas en la provincia de Alicante

Actualmente las villas cuentan con una diseño vanguardista y minimalista

Seguro que al pensar en una villa te viene a la cabeza una especie de mansión, con sus extensos y perfectos jardines y una fuente colmando la entrada. Esta sería la forma clásica de una villa pero actualmente cuenta con una diseño mucho más vanguardista y minimalista aunque conservan la esencia de un jardín y amplios espacios al aire libre.

Este tipo de vivienda conserva las ventajas de una villa tradicional con complementos de lujo, como es un diseño arquitectónico elegante en un entorno natural y tranquilo, perfecto para las personas que deseen abandonar el estrés de la ciudad.

En Alicante puedes encontrar villas desde 319.000€.