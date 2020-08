Un restaurante de la playa de San Juan de Alicante cierra por el positivo de un trabajador

Un restaurante de primera línea de la playa de San Juan (Casa Julio) ha cerrado hoy sus puertas por el positivo de un trabajador. El resto de la plantilla se ha sometido hoy a pruebas para descartar contagios. Mientras conocen los resultados, que esperan para este fin de semana, los propietarios del local han preferido bajar la persiana, como así han confirmado a este diario y han publicado en su perfil en redes sociales.

"A consecuencia de un caso aislado y muy puntual de Covid-19 en un miembro de nuestra plantilla, Casa Julio cerrará sus puertas al público durante los días que precisemos hasta tener la seguridad absoluta de que podemos volver a ofreceros nuestros servicios con total normalidad y seguridad. Ante todo queremos transmitir tranquilidad. Una vez que tengamos los resultados de las pruebas que estamos realizando a todos nuestros empleados procederemos a abrir con todas las medidas de seguridad e higiene requeridas por la Administración y con un estricto protocolo de actuación que nos permita nuevamente atender a nuestros clientes cumpliendo con vuestra y nuestra seguridad. Nos veremos entonces. Es responsabilidad de todos frenar esto", señalan en el mensaje.

Fuentes de la empresa han explicado a este diario que el trabajador contagiado no está en contacto con camareros ni con los empleados de cocina, por lo que esperan que no haya más positivos entre la plantilla. "Sin embargo, en cuanto nos ha notificado su positivo, hemos cerrado y hemos hecho pruebas a todos los trabajadores. Hasta que no nos den los resultados, estaremos cerrados por responsabilidad, porque nadie nos ha dicho que tengamos que tomar esta medida. Nadie de Sanidad se ha puesto en contacto con nosotros. También procederemos a la desinfección del local", han señalado fuentes de la empresa. Por ahora, ningún otro trabajador ha presentado síntomas compatibles con la covid-19.