Una imprudencia en el TRAM que le pudo costar muy cara

No es un juego, es una imprudencia que le pudo costa muy cara... Un joven se subió la tarde del pasado sábado a un saliente de la parte trasera de un TRAM, a la altura de la avenida Míriam Blasco, lo que no pasó inadvertido para los ciudadanos que circulaban a esa hora por esa zona. Con esa acción, el joven puso en riesgo su vida, ya que un frenazo del convoy podía haber provocado un desenlace fatal, como explican desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

El conductor de ese TRAM no fue consciente del acto imprudente del joven, que se subió a la parte trasera, cruzando los brazos y mirando desafiante a izquierda y a derecha, por donde paseaban y transitaban decenas de personas. Fuentes de FGV aseguran que esa acción no es habitual "ni debe serlo" porque es "muy peligrosa". De haber sido detectado por alguno de los vigilantes que suelen viajar en los convoys, el joven habría sido multado con 100 euros por no pagar billete y habría sido denunciado, además, ante la Policía Nacional, donde la sanción habría sido por imprudencia.