La Policía Local pone nueve multas por no guardar distancia en establecimientos y 13 por fumar o no llevar mascarilla en el dispositivo anti COVID19

El balance de actuaciones de la Policía Local durante la pasada noche en aplicación de las nuevas restricciones por la evolución de la pandemia del coronavirus se ha cerrado con la apertura de un acta de sanción por incumplimiento del horario de cierre, otra por carecer de licencia y nueve por no guardar distancia en establecimientos, multas a cinco personas por no guardar distancia fumando y ocho por no llevar mascarilla, además de sanciones a 13 personas por consumo de alcohol en vía pública y una por consumo de estupefacientes. El 'botellón' en playas ha sido controlado durante la madrugada por los agentes, procediendo al desalojo de unas 50 personas en la playa del Postiguet a las cuatro de la madrugada sin observase infracciones y para facilitar las labores de limpieza de la arena. Los agentes también tuvieron que hacer comprobaciones en 61 quejas por ruidos.

Durante el operativo, la unidad de Aperturas también ha procedido a realizar cuatro notificaciones en establecimientos del centro y a otros cuatro para subsanación de deficiencias. También se procedió durante durante la jornada de ayer y la madrugada a inspeccionar todos los locales de la calle San Fernando y del Campo de Golf.

De esta forma, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Ramón González, ha resaltado "la actuación de los agentes de la Policía Local en las labores informativas, de vigilancia y control de las nuevas restricciones por la evolución de la pandemia, al tiempo que ha reiterado el llamamiento a todos los ciudadanos a mantener las medidas de protección personal para evitar nuevos contagios y rebrotes en estos tiempos en los que hay que aprender a convivir con el coronavirus de una forma responsable y evitando poner en riesgo a las demás personas".

Por otra parte, también a las 22.00 horas se ha intervenido para controlar un pequeño incendio de matorrales en el Fondo de Piqueres, junto a los bomberos, y una patrulla consiguió sofocar un incendio en vehículo con el extintor del coche patrulla, que a la postre se comprobó fue intencionado por lo que se puso el caso en conocimiento de la Policía Científica.

Las unidades de playas también tuvieron ayer que intervenir en la localización de cuatro niños perdidos en la playa del Postiguet y en otras actuaciones de menor incidencia. También en la playa de San Juan se ha realizado control de aforo con el apoyo del drones entre las once y media de la mañana y la una y media de la tarde comprobándose una distribución y distancia correcta entre los bañistas. Los agentes embarcados también han tenido que auxiliar en San Juan a una embarcación varada junto al cabo consiguiendo volver a arrancar el motor para regreso a puerto.



Pelea en la isla de Tabarca



Asimismo, los agentes de la Policía Local también han tenido que intervenir alrededor de las cuatro de la madrugada en una pelea en la isla de Tabarca entre dos grupos de jóvenes de 16 y 17 años, unos lugareños, otros alojados, ya que al parecer estos últimos estaban ocasionando molestias a los vecinos en la zona de la muralla. Los efectivos han identificado a 26 personas, de las que una estaba pendiente de revisión médica por haber recibido un golpe.