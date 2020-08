Los bares y locales de ocio de Alicante organizan una protesta ante el cierre nocturno

La Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante han organizado junto a la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alicante (APHEA), una protesta cívica, el próximo jueves 27, a las 19:00h en la Plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno.

Las tres asociaciones leerán un manifiesto para reivindicar medidas menos restrictivas y ayudas inmediatas y urgentes.

Con frases como: "Si no me abres, quédate mis llaves; si no me ayudas paga mis facturas o sí hemos cumplido por qué me has restringido" encabezarán la protesta para "reivindicar nuestros derechos y un trato justo a este gran sector que es el hostelero. Ayúdanos a ayudarnos".

Para asistir, ALROA, ARA Y APHEA piden confirmación de asistencia al correo alroaalicante@gmail.com.