Irene Montero pide por carta a las comunidades autónomas el cierre de los prostíbulos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remitido una carta a las comunidades autónomas para pedir el cierre de los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.

"Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", dice la ministra en la carta.

Según ha explicado Irene Montero en una entrevista a RNE que recoge Europa Press, durante el estado de alarma se trabajó para convertir en esenciales y garantizar los servicios de asistencia y apoyo y atención integral a las víctimas de violencia de genero, y que también extendieron esa garantía, junto con las comunidades autónomas, a la atención a las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, a las mujeres víctimas de explotación sexual y a las mujeres en contextos de prostitución.

Irene Montero también ha dicho que otra de las cuestiones que deben caracterizar a un Gobierno es su capacidad, con el conjunto de las administraciones, para garantizar de forma integral los derechos de las mujeres que están en condiciones de prostitución y son víctimas de explotación sexual y para cerrar esos prostíbulos y locales del alterne.

Por último, ha asegurado que su ministerio está también trabajando de forma "decidida" contra la explotación sexual y para garantizar una reforma integral de los derechos de las mujeres que están en esa situación.



Reacción en el Consell

La respuesta a Irene Montero por parte del Consell no se ha hecho esperar. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que los prostíbulos "están prohibidos en la normativa", por lo que "no se trata de cerrarlos". Ximo Puig ha añadido que "prostíbulos como tales no existen; existen licencias de bares, de hoteles...", e incluso algún club de estas características que figuraba como "residencia de estudiantes", donde se ejerce esta actividad. Para Ximo Puig la prostitución es una cuestión que va "más allá de la pandemia" y que en su opinión se debe abordar.

El presidente de la Generalitat ha explicado que, personalmente, se posiciona en "el abolicionismo" y a favor de acabar con la prostitución y el "esclavismo" que supone, si bien ha recordado que el Consell no tiene competencias para poder actuar en esta cuestión.

También ha explicado Ximo Puig que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil hacen un "seguimiento especial" desde hace tiempo de los lugares en los que se puede ejercer esta actividad, y ha añadido que la Policía autonómica va a prestar una "atención preferente" a los lugares en los que pueda haber un alejamiento del cumplimiento normativo.

Puig ha recordado que en España la prostitución no está prohibida como tal, como sí lo está el proxenetismo, y, por tanto, hay espacios de carácter público o privado en los que se ejerce la prostitución, y ha insistido en que es un "firme partidario" de que se vaya cambiando la legislación para acabar con esta actividad.

El jefe del Consell ha precisado, finalmente, que con la normativa actual contra el coronavirus, todas las actividades de ocio nocturno han de cerrar en un momento determinado y cumplir lo establecido, y ha destacado que hay un compromiso de todas las fuerzas de seguridad de hacer que todos los establecimientos de ocio nocturno cumplan las medidas.



Castilla-La Mancha

Por otro lado, Castilla-La Mancha ha decretado el cierre de los prostíbulos y clubs de alterne. El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha dado cuenta de las novedades del nuevo decreto de medidas para frenar la expansión del coronavirus. Entre las principales novedades, ha destacado el cierre de prostíbulos y clubs de alterne.