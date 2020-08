Del 1 al 9: ¿Qué riesgo de contagio de covid-19 tienen las actividades de tu día a día?

Comer en un restaurante, pasar el día en la playa, ir la peluquería, de compras a un centro comercial o quemar calorías en el gimasio son actividades ligadas al día a día de miles de personas desde que se decretó el fin del confinamiento obligatorio. Desde entonces, y sobre todo durante la etapa estival, la vida social ha ido en aumento y, a su vez, los rebrotes de covid-19 registran una constante escalada en la provincia de Alicante y en buena parte del territorio nacional. Ahora bien, no todas las prácticas conllevan el mismo riesgo y las posibilidades de contraer el virus varían en función de lo que hacemos, cómo lo hacemos y, por supuesto, cómo nos protegemos. Para abordar esta cuestión, la Asociación Médica de Texas (Texas Medical Association) ha publicado una escala de riesgos de contagios evaluando del uno al nueve (de menor a mayor) las probabilidades de que el escurridizo coronavirus se cuele en nuestro organismo.

Hasta el miércoles 19 de agosto eran 5.814 los casos de coronavirus registrados en la provincia y 18.190 en la Comunidad Valenciana, donde 227 personas permanecían ingresadas en centros hospitalarios por la enfermerdad. Solo en territorio alicantino se notificaron ese día seis nuevos brotes activos en Elche, Benejúzar, Orihuela, Torrevieja y Dénia; todos ellos contagios de ámbito social excepto el caso oriolano, que se atribuye al ocio. Es muy probable que buena parte de los afectados o sus allegados hayan desarrollado acciones cotidianas que han sido evaluadas con diferente nivel de riesgo en el estudio realizado en Texas.

Riesgo bajo

Abrir y cerrar el buzón de nuestro domicilio para recoger la correspondencia es la actividad calificada con el mínimo nivel de riesgo, el número uno. Claro que su bajo nivel de riesgo no significa que no debamos adoptar ciertas precauciones para evitar posibles contagios. En el caso de los edificios, los buzones están normalmente ubicados en espacios comunes y en su interior se depositan folletos o cartas que han sido manipuladas por otras personas. Es de sentido común que se debe evitar tocar la superficie y, en cualquier caso, lavarnos de forma adecuada las manos tras la operación.

Recoger comida para llevar, repostar combustible, practicar deporte al aire libre como el tenis o salir de acampada se ubican en el número dos de la escala publicada por la Texas Medical Association, siendo actividades consideradas de riesgo bajo por los expertos sanitarios.

Toma de temperatura en el acceso de un supermercado de Torrevieja. Foto de TONY SEVILLA



Riesgo bajo-moderado

Un escalón por encima se encuentran las actividades que presentan un riesgo bajo-moderado. En el número tres se incluye la tarea de acudir a hacer la compra, salir a caminar, correr o pasear en bicicleta con otros y jugar al golf. En el número cuatro se engloban prácticas como hospedarse en un hotel un par de noches, esperar en la consulta de un centro sanitario, acudir a una biblioteca o un museo, comer en la terraza de un restaurante, caminar por un área muy transitada o pasar una hora en un sitio de recreo, según señalan desde la citada asociació médica norteamericana.

Las posibilidades de contraer el coronavirus aumentan, según los expertos, cuando se realizan prácticas en espacios más transitados y aquellas que se desarrollan con más personas en superficies cerradas. Son las englobadas en el número cinco sobre nueve, tipificadas con un riesgo moderado y entre las que se encuentran: salir a cenar a casa de alguien, asistir a una barbacoa, ir a la playa y a un centro comercial.

Riesgo moderado



El informe realizado por los médicos de la Unidad Especial del covid-19 y el Comité sobre Enfermedades Infecciosas de la TMA señala que la exposición al peligro crece, y llega al número seis de la escala, con acciones como enviar a los niños a la escuela, campamento o guardería, trabajar una semana en un edificio de oficinas, nadar en una piscina pública o visitar a un familiar o amigo en su casa.

Comer en un buffet es una de las actividades tipificadas con un mayor nivel de riesgo. INFORMACIÓN

Riesgo moderado-alto

En el número siete, y ya considerado con un riesgo moderado-alto por los expertos, se catalogan prácticas como acudir a un salón de belleza o peluquería, comer en el interior de un restaurante, asistir a una boda o un funeral, viajar en avión, jugar en equipo a deportes como el fútbol o el baloncesto y abrazar o saludar con la mano, una práctica que los autoridades sanitarias recomiendan evitar a toda costa al ser considerada un importante mecanismo de transmisión del coroavirus.

Riesgo alto

Comer en un buffet, hacer deporte en un gimnasio, ir a un parque de atracciones o acudir al cine para ver una película son actividades que se posicionan el puesto número ocho sobre nueve y, por tanto, se considera que presentan un riesgo alto de contagios de covid-19.

Las más peligrosas, según esta escala elaborada por miembros de la Asociación Médica de Texas, son las prácticas como acudir a conciertos con mucha concurrencia de público, a un estadio deportivo, a un servicio religioso que congregue a 500 o más feligreses y, por supuesto, acudir a bares, se entiende que de copas. De hecho, son establecimientos que desde esta semana y durante un periodo de 21 días han sido clausurados en territorio nacional para evitar que se conviertan en focos de contagio, entre ellas las discotecas, salas de baile, bares de copas y karaokes. Sólo las cafeterías y establecimientos hosteleros podrán abrir sus puertas con la restricción de no recibir clientes a partir de medianoche y, en todo caso, bajar la persiana a la una como máximo.



En cualquier caso, lo más acertado para frenar la cadena de contagios y protegerse a uno mismo y a su entorno es seguir siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que incluyen el uso de mascarilla obligatoria, respetar la distancia de seguridad interpersonal, el lavado frecuente de manos y la utilización de geles desinfectantes y, en estos momentos, limitar las reuniones a un máximo de 10 personas. En el caso de los encuentros de familiares y de amigos en espacios privados se recomienda que no superen las diez personas y restringirlas en la medida de lo posible a grupos de convivencia estables. De igual forma, no se puede fumar en la vía pública, terrazas, playas u otros espacios públicos si no se puede mantener una distancia de seguridad de dos metros.