El PSOE acusa a Barcala de tener "abandonadas" las instalaciones deportivas municipales de Alicante

El grupo municipal socialista ha acusado hoy al bipartito liderado por Luis Barcala de tener "abandonadas" las instalaciones deportivas municipales, mientras -según han añadido- el Ayuntamiento tiene en el "cajón" 49 millones de euros de presupuestos no ejecutados.

"A quince días del inicio del curso escolar, y con él la vuelta de los niños a la práctica de las actividades deportivas en las instalaciones municipales, Barcala parece entender que los deportistas alicantinos deben tener instalaciones propias de una ciudad sacudida por un terremoto o engullida por un tsunami en lugar de las instalaciones dignas que merecemos en función de los impuestos que pagamos todos los alicantinos", según ha denunciado a través de un comunicado la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, quien ha criticado la gestión del gobierno de Barcala: "No solo no ejecuta el presupuesto, incumpliendo todo aquello que dijo que iba a hacer, si no que además parece no importarle las condiciones de precariedad a las que somete a los deportistas alicantinos". Para el PSOE, es "intolerable" que el alcalde ponga "en riesgo la integridad física de los niños mientras practican deporte cuando tiene 49 millones en un cajón".

Por su parte, la concejala socialista Lara López recuerda que el año pasado el Grupo Municipal Socialista presentó "una iniciativa al Pleno para que el Ayuntamiento pusiera en marcha un Plan Preventivo de Mantenimiento para las instalaciones deportivas municipales; pero después de un año el señor Barcala no ha hecho nada".

"Hemos visitado diversos polideportivos de la ciudad y los usuarios de estas instalaciones manifiestan que todo continua igual, informan a la Concejalía de Deportes que pasa los partes a Infraestructuras donde se van acumulando sin ser gestionados", apuntan desde las filas socialistas.

En el polideportivo de Garbinet, según explica el PSOE, "el riego lleva estropeado desde principio de año, lo que ha supuesto que ese campo en todo el verano no se haya podido regar, ni mantener debidamente, de ahí proviene las zonas quebradizas que luego parchean como solución".

Las porterías y las redes -prosiguen- están "rotas, la zona de la pista de baloncesto sin las protecciones adecuadas, unido a que durante estos últimos meses el vandalismo ha ocasionado roturas en la instalación que se han comunicado, pero sin resultado".

"En diferentes visitas a los polideportivos de San Blas y campos de futbol de Antonio Solana y de la Florida hemos podido comprobar cómo continúan con las mismas deficiencias denunciadas hace casi dos años". La sala de los conserjes en el polideportivo de San Blas sigue "con las goteras y manchas de humedad que se originaron con las fuertes lluvias del año pasado al igual que los agujeros en el campo de juego de las tres instalaciones".