La Policía Local de Alicante obliga a cerrar cinco locales por incumplir la nueva normativa "anticovid"

Muchas dudas, demasiada incertidumbre y máxima colaboración. Así concluyó anoche la primera jornada con las nuevas normas "anticovid" aprobadas por la Generalitat Valenciana para las próximas tres semanas en un reciente acuerdo de todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. En una jornada eminentemente informativa por parte de la Policía Local de Alicante, los agentes obligaron a cerrar las puertas a al menos cinco locales que incumplían por la licencia en vigor la nueva resolución de medidas "anticovid", tres de ellos situados en Playa de San Juan y los restantes en el Casco Antiguo y Garbinet. Sin problemas, en cambio, se desarrolló la noche en todo el entorno de Castaños, donde solo subieron la persiana los locales con permiso, que además cerraron en tiempo y forma, como sucedió en términos generales en el resto de la ciudad en una calurosa noche de 18 de agosto que en nada parecía una jornada de verano en una ciudad turística como Alicante.

Entre los principales cambios recogidos en el documento de la Conselleria de Sanidad publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) este lunes, se prohíbe la apertura del ocio nocturno. En concreto, se suspende la actividad de discotecas, pubs, salas de baile y karaokes durante al menos los próximos 21 días. Por otro lado, la normativa que entró en vigor este lunes obliga a los locales de hostelería y restauración a cerrar no más tarde de la 1 de la madrugada (hasta ahora la mayoría podía abrir hasta las 2.30 horas en verano), aunque no pueden atender a nuevos clientes desde la medianoche. Además, los establecimientos deben aumentar la distancia social para internar evitar rebrotes, ya que a partir de ahora se tiene que mantener la distancia de 1,5 metros con las personas más próximas de las mesas del entorno, mientras que hasta la fecha la obligada separación era solo entre mesas. También, el aumento de las restricciones lleva a que la ocupación máxima sea de 10 personas por mesa o agrupación de mesas.

Todas estas nuevas medidas marcaron este lunes, desde primera hora y hasta el cierre de los locales, una jornada donde el temor a los efectos de las medidas en la maltrecha economía de los negocios se sumó a las dudas compartidas entre los locales y los clientes por el nuevo cambio de las normas para luchar contra el coronavirus. De hecho, durante toda la jornada se repitieron casi las mismas preguntas a los agentes de la Policía Local: si los nuevos horarios afectaban a todos los locales por igual, la colocación de las mesas para cumplir la nueva nueva norma sobre distancia de seguridad y las limitaciones a fumar en la vía pública, entre las principales cuestiones a resolver.

"Estamos informando de las nuevas normas. Esta primera jornada ha sido todo un éxito. Se ha cumplido mayoritariamente con la resolución de Generalitat, vemos que la gente está concienciada y con actitud colaborativa en general", explicaba anoche el inspector de la Policía Local de Alicante Raúl Romero, una vez cerrados todos los locales de hostelería y restauración de la ciudad. "Estos próximos días van a servir de preparación para el fin de semana, cuando esperamos mayor aglomeración de personas, sobre todo en los puntos más estratégicos, como son Castaños, San Juan y El Barrio". En estos enclaves, la mayoría de locales de ocio pueden abrir hasta la 1 de la madrugada al disponer de alguna de las licencias permitidas, pese a que la mayoría de negocios, en la práctica, ofrecen el mismo servicio de consumición de copas. Anoche, en las calles Alicante, el habitual dispositivo policial se reforzó con ocho agentes más y un oficial para hacer cumplir la nueva normativa a nivel autonómico.



Una imagen nada convencional

Castaños anoche no parecía Castaños. Al menos, no el Castaños habitual de un 18 de agosto en Alicante. A medianoche, el ambiente era desangelado. A la 1 de la madrugada, el silencio era absoluto en una de las zonas de ocio más bulliciosas de la ciudad. Antes del "toque de queda", al cierre de algunos negocios emblemáticos de la zona por ser discotecas o pubs sobre el papel, se unía la imagen de la amplia separación entre las mesas, la ausencia de humo en el ambiente y las mascarillas en la cara de clientes y trabajadores, que no llegaba a ocultar la mirada de preocupación de los responsables de los locales. "Te reducen el número de mesas al ampliar la distancia de seguridad, ten limitan el horario, te obligan a cerrar los locales que tienen licencia de pub o discoteca... pero sigues pagando el mismo alquiler. Las cuentas no salen, por lo que te obligan a tener menos personal que otros años. Ahora estamos trabajando para pagar las facturas. Estamos muy preocupados y tristes, hay malas sensaciones, falta mucha ayuda de las administraciones", señala ayer Daniel Ulman, responsable de tres locales del entorno de Castaños, de los que anoche solo podían estar dos abiertos. El tercero tiene licencia como pub.

También preocupado se mostró el encargado de otro local de la zona, mientras se afanaba a recoger las mesas y sillas para evitar sanciones el primer día de la nueva norma del Consell: "Somos seis trabajadores y vamos a tener que mandar de nuevo al ERTE a dos por las nuevas limitaciones". Y es que a ningún local le salen las cuentas, al menos respecto a la normalidad vivida hace justo un año, el pasado verano. "Los locales de copas hacemos la mitad de nuestra caja entre la medianoche y el cierre, y ahora en ese horario o no podemos atender a nuevos clientes o estamos ya cerrados", añadía Alejandro Parodi, responsable de un local del Casco Antiguo, donde apenas dos horas antes de hacerse el silencio los turistas franceses, mayoría este verano en la ciudad de Alicante, celebraban el pase del PSG a la final de la Champions League. Pese a su alegría por un hecho histórico, la fiesta no pudo prologarse demasiado en el tiempo. El covid tampoco entiende de colores.