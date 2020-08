Barceló: "No nos va a temblar la mano para cerrar prostíbulos"

"No nos va a temblar la mano para cerrar prostíbulos". Así de claro se ha expresado hoy la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras ser preguntada por el hecho de que ni los locales de alterne con licencia de alojamiento ni los bingos han entrado en el último decreto que suspende la actividad del ocio nocturno para controlar los casos de covid-19. "En cualquier momento se puede suspender su actividad tras estudiar los riesgos epidemiológicos por ser centro de posibles brotes", ha afirmado.

El martes este diario publicó la existencia de un brote de covid en un club de alterne de Cox. Según ha explicado, aún no ha sido comunicado por parte de Salud Pública, "pero en el momento en que sea comunicado tomaremos todas las medidas". "No existe regulación sobre los prostíbulos, desarrollan sus actividades como bares de copas, en cuyo caso no pueden abrir, del resto estudiaremos los riesgos que conllevan", ha dicho la consellera.

La titular de Sanidad ha realizado estas declaraciones tras realizar una visita junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la delegada del Gobierno en la Comunidad, Gloria Calero, primero a la carpa que Cruz Roja ha instalado en el Puerto para atender a los inmigrantes que llegan en patera y realizar las pruebas PCR, y posteriormente al hospital de campaña de Alicante, instalado en el recinto del Hospital General.

Las conselleras han informado de que a día de hoy hay seis inmigrantes en este hospital en aislamiento tras haber estado en contacto con positivos de Covid. En lo que llevamos de año han llegado 32 pateras a las costas alicantinas, doce de ellas desde el pasado 25 de julio. De estas últimas, la mitad llegaron con casos positivos de coronavirus, han señalado.

Bravo ha precisado que de las 403 personas que se estima han llegado por esta vía a la provincia, 359 han sido identificadas y de ellas sólo once dieron positivo en los test de coronavirus. Al haber estado en contacto con ellas, un total de 97 inmigrantes han pasado por el hospital de campaña para guardar el preceptivo aislamiento, de las que en estos momentos sólo quedan las seis citadas después de que una mujer embarazada y su hijo fueran ingresadas en el Hospital General por prevención.

En este sentido, las tres cargos públicos han destacado la gran labor realizada por Cruz Roja, por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por los profesionales del Hospital General en la "atención a estas personas en una especial situación de vulnerabilidad". Es más, Calero, ha asegurado que esta atención "pionera" sirve de ejemplo a otras comunidades autónomas.

Por otra parte, la consellera Barceló ha achacado el incremento de casos de coronavirus en Alicante a la "tendencia generalizada al alza tanto en la Comunidad como en el resto de España", así como al incremento en la realización de pruebas PCR y a una mayor movilidad en periodo vacacional, tanto de visitantes de fuera como de residentes en la Comunidad que se desplazan a otras regiones o países y vuelven en algunos casos infectados.

En una semana la provincia ha duplicado los casos al pasar de 78 a 172 y ha igualado en los datos oficiales del lunes a Valencia, que registró 177 contagios y que hasta ayer se mantenía a distancia.

En este sentido, Barceló confía en que las últimas medidas restrictivas que entraron en vigor ayer martes sirvan para contener los casos y de momento descarta que sea necesario tomar ninguna medida adicional con respecto a la movilidad.