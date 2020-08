El PSOE critica el colapso del Padrón municipal en Alicante

El grupo municipal socialista critica al bipartito liderado por Luis Barcala por "maquillar las listas de espera" del padrón municipal, "perjudicando a los alicantinos con su gestión al impedir que puedan recibir ayudas". Los socialistas critican así el nuevo procedimiento de cita previa, que ofrece horas para un máximo de tres semanas, en concreto para principios de septiembre. A finales del pasado año, la espera llegaba hasta los tres meses.

"Alicante es una ciudad de 334.887 habitantes y solo tiene dos oficinas de Atención Ciudadana ambas en la zona del centro de la ciudad. La segunda oficina se inauguró a finales de julio de este año", según reprochan los socialistas. La última oficina en abrir, en el Edificio Séneca, obligó a repartir a los trabajadores que hasta entonces se concentraban en las instalaciones del antiguo hotel Palas.

"Es imposible pedir una cita para empadronarse en Alicante", denuncia la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Trini Amorós."Hoy mismo he intentado acceder, a través de la página web del Ayuntamiento, a una cita para un cambio de domicilio, solo estaba disponible el día 4 de septiembre, he escogido la hora y cuando he querido finalizar la petición de cita me ha dicho que llamara a un número de teléfono el 110 o 966 900 886, teléfono que está colapsado", ha señalado la edil, quien ha apuntado a Barcala: "Maquilla las listas de espera en el Padrón Municipal. Solo te dan la posibilidad de acceder a la cita un día -si tienes suerte y te cogen el teléfono que no para de comunicar- ni dos ni tres, ni una semana, solo un día. ¿Por qué? Porque así la lista de espera es de quince días. Si abrieran la posibilidad de un mes, dos o tres también estarían cogidas todas las citas, pero la lista de espera sería de tres meses. Así es solo de quince días.

Al alcalde, según añaden los socialistas en un comunicado, "le preocupa más que se diga de su gestión que solo hay que esperar quince días para obtener una cita en el Padrón, cuando es rotundamente falso, a que se preocupa por que los alicantinos tengan gestión municipal eficiente que merecen".

Los socialistas se preguntan "para qué qué abren una segunda Oficina de Atención Ciudadana", ya que, a su juicio, "el problema sigue siendo el mismo, la falta de personal". "Abrir una segunda oficina con el mismo número de funcionarios incrementa el gasto público, pero en ningún caso soluciona el problema de las personas que quieren empadronarse por nuevo o cambio de domicilio y no se les da cita", añade la edil socialista Lara López, quien añade que "la gestión del señor Barcala ha dejado a muchos alicantinos sin poder optar a las Ayudas al Alquiler de vivienda o al alquiler para jóvenes 2020, y pone en peligro las ayudas que pueden recibir por otros motivos al no poder conseguir una cita para empadronarse".

"El alcalde de Alicante -para los socialistas- es absolutamente responsable de que muchos de nuestros jóvenes no puedan recibir las ayudas que necesitan en una situación de crisis como la que estamos viviendo cuando lo único que tendría que hacer es contratar más personal".