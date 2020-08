Alicante registra el mayor número de casos positivos de covid-19 desde el fin del estado de alarma

La provincia de Alicante ha registrado tras el pasado fin de semana el mayor número de casos positivos por covid-19 desde que finalizó el estado de alarma declarado por la pandemia, según ha informado la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Lo mismo ocurre con los datos de la Comunidad Valenciana en su conjunto. Así, se han registrado 715 nuevos casos, de los que 178 son en la provincia Alicante; 493 en Valencia y 38 en Castellón.

Los ingresos hospitalarios han aumentado en 57 personas desde el viernes y se sitúan en 257 en la Comunidad, de los que 32 se encuentran en la UCI, ocho más. En la provincia son 74 los pacientes ingresados por coronavirus, de los que 9 se encuentran en la UCI. En Castellón han registrado seis ingresos y no tienen a nadie en la UCI, mientras que en Valencia hay 195 ingresos y 23 personas en cuidados intensivos.

La buena noticia es que no se ha registrado ningún fallecimiento desde el viernes pasado.

Las nuevas altas tras el fin de semana ascienden a 522, 148 en Alicante, y suman ya 21.162 desde el inicio de la pandemia.

Para tener una referencia concreta, el lunes pasado se registraron 629 nuevos casos, 133 de ellos en Alicante, y el lunes 3 fueron 523, de los que 121 se produjeron en la provincia. Hoy son 178, de manera que la tendencia es al alza.

La conselleria, según ha indicado Barceló, ha registrado casos positivos en 25 centros. De ellos, ocho son el residencias de mayores de la provincia y un centro de diversidad funcional.

En total se han localizado 28 brotes de covid-19 durante el fin de semana en la Comunidad, 18 de origen social, de entre 3 y 4 personas cada uno; cinco en el ámbito laboral; tres en ocio y dos con origen vacacional, es decir, de residentes en la Comunidad que se han desplazado a otras comunidades o países y han vuelto con el virus.

La consellera también ha incidido en que continúa la tendencia de registrar un mayor número de casos entre personas jóvenes. La franja de edad entre 15 y 34 años acumula ya el 46% de los casos.

"El virus no ha perdido su capacidad de provocar serios problemas de salud, a los jóvenes incluidos", ha alertado Barceló.

Las hospitalizaciones se han incrementado en un 50% y los ingresos en UCI se han duplicado, aunque en la Comunidad aún "estamos por debajo de la media en cuanto al número de casos por cada 100.000 habitantes, pero la situación puede cambiar".

Tras relatar la situación, la consellera ha informado de las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial con el Ministerio de Sanidad para tratar de frenar los contagios que, en la Comunidad Valenciana, entrarán en vigor mañana tras su publicación en el Diario Oficial y que tendrán una vigencia de 21 días.

A falta de leer mañana el decreto completo, las principales medidas son las ya anunciadas:

-Suspendida la actividad en discotecas, salas de baile, bares de copas y karaokes. En este punto la consellera ha dejado traslucir que la apuesta del Gobierno de Ximo Puig era la restricción horaria, aunque después ha matizado que las medidas se han adoptado por unanimidad y que se trataba de homogeneizar las medidas tomando como referencia a las comunidades que se encuentran en peor situación epidemiológica.

-Restricción de horario en hostelería y restauración. Los establecimientos no podrán cerrar más tarde de la una de la mañana ni aceptar más clientes pasada la medianoche. La distancia de separación será de 1,5 metros entre mesas con una ocupación máxima de 10 personas por mesa.

- Prohibición de los botellones

- Los eventos y actividades que superen las 400 personas deben pedir autorización a la Dirección General de Salud Pública.

- En el caso de las reuniones de familiares y amigos en espacios privados se recomienda que éstas no superen las diez personas y restringirlas en la medida de lo posible a grupos de convivencia estables.

- No se podrá fumar en la vía pública, terrazas, playas u otros espacios públicos si no se puede mantener una distancia de seguridad de dos metros. Tampoco utilizar cachimbas, cigarrillos electrónicos o vapear.

- En los centros residenciales sociosanitarios se realizarán pruebas PCR a los nuevos residentes y a los reingresos, así como al nuevo personal y a los que se reincorporen tras las vacaciones. Asimismo se restringen las visitas a una persona por residente y un máximo de una hora, salvo que el residente se encuentre en el proceso final de su vida.

- Se evitarán las salidas de los residentes al máximo

- Las mismas medidas se aplicarán a los centros de tratamiento de adicciones que dependen de Salud Pública.

Por otra parte, Barceló ha pedido perdón por las esperas para pedir cita o recibir atención en los centros de salud y ha asegurado que además de la app para pedir cita de atención telefónica "estamos trabajando en otras herramientas" que alivien el colapso asistencial. Pide también paciencia a los usuarios porque "los profesionales sanitarios se están dejando la piel para atender a todos los ciudadanos".

En este sentido, ha asegurado que no hay médicos ni enfermeros en las bolsas por lo que no se pueden ampliar plantillas. Además, es un problema en toda España, ha indicado la responsable de la Sanidad Valenciana. "No hay ni un médico ni un enfermero en paro en este país", ha afirmado.

Asimismo se ha mostrado muy crítica con la manifestación de "negacionistas" celebrada en Madrid en la que se concentraron cientos de personas sin mascarilla ni distancia de seguridad. "Es una total irresponsabilidad", ha señalado.

Además, Barceló no ha descartado que se realicen test masivos "si la situación así lo requiere, es decir, si se pierde la trazabilidad de los casos" en determinados lugares.