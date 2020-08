El Grupo Municipal Socialista se une a las reivindicaciones vecinales contra el traslado de Alicante Gastronómica

EL Grupo Municipal Socialista ha participado de la concentración ciudadana que ha tenido lugar este domingo frente al Ayuntamiento de Alicante, en la cual la ciudadanía ha dado una lección de civismo y solidaridad pidiendo soluciones inmediatas por parte del Ayuntamiento ante el agotamiento de la actividad solidaria.

La concejala socialista Lola Vílchez ha afirmado que "es lamentable que Barcala siga sin cumplir con lo que prometió a Gastronómica Solidaria, ya está bien del desprecio a quienes intentan luchar contra las consecuencias sociales que está teniendo la Covid19. Tanto la Concejalía de Acción Social como el Alcalde han dejado a las familias más vulnerables de la ciudad sin apoyo del Ayuntamiento todo este tiempo y ahora ni siquiera son capaces de darles lo que es suyo antes de marcharse de vacaciones. Alguien debería haber resuelto esto ya, como también deberíamos saber cómo va a hacer Barcala para evitar que cientos de familias pasen hambre desde ahora".

El compromiso de Barcala con Gastronómica Solidaria tras su enorme labor incluía una dotación de 30.000 euros que a día de hoy no está ni prevista. Una falta de sensibilidad del alcalde con las familias vulnerables de la ciudad que continúa 5 meses después de comenzar la pandemia, al no tener prevista una respuesta contundente al agotamiento de la acción solidaria.

El concejal socialista Raúl Ruiz ha recordado que "Barcala ha pasado la pandemia escondido detrás de la solidaridad ciudadana, si no fuese por iniciativas como esta hubiésemos tenido colas junto a los contenedores de la ciudad. El Alcalde no debería olvidar a quienes con su contribución desinteresada le han evitado muchas más concentraciones contra la ausencia de acción social del Ayuntamiento. La reconstrucción de Alicante tiene que partir reconociendo a quienes han cuidado de ella, estando donde no estaba el alcalde".