El PSOE denuncia la pasividad de Barcala ante el mal estado de una parte de la Canyada del Fenollar

El Grupo Municipal del PSOE ha manifestado la existencia "un año después de la DANA de partidas rurales completamente devastadas con infraestructuras destrozadas y calles y parajes convertidas en barrizales y sien el arreglo pertinente por parte del Ayuntamiento de Alicante".

Así, la formación política ha declarado la posibilidad de nuevas gotas frías a consecuencia del aumento de las temperaturas del Mar Mediterráneo, "hacen preguntarse a los vecinos cuándo el Ayuntamiento de Alicante piensa arreglar los daños que en el pasado Septiembre causó este fenómeno meteorológico". De esta forma, según ha indicado la formación municipal, la presidenta de la Asociación de Vecinos Santiago Apóstol de la Canyada del Fenollar, Dorotea Pastor, "nos ha trasladado su preocupación queriendo hacer constar que no han podido hacerlo pero sí pudieron venir a hacerse la foto". Añadiendo, además que "desde septiembre de 2019 los coches del Camino de la Molineta no pueden entrar a los garajes y tienen que dar un rodeo de hasta 25km para ir a trabajar, con lo que supone en gasolina y kilómetros".

De esta forma, la concejala del grupo municipal socialista Lara López ha confirmado que "se ha pedido en innumerables ocasiones el arreglo en particular del camino de La Molineta, ya que enlaza La Ermita con el camino que lleva al Colegio actual y lleva un año entero provocando molestias a los vecinos". Por ello, ha señalado que "no entiendo a qué esperan para solucionar este problema porque la gente no puede vivir aislada. Barcala se olvidó de las partidas rurales el día siguiente de las elecciones, es injusto que traten así la zona todo un año."

Por su parte, el concejal socialista Raúl Ruiz ha afirmado que "una obra tan necesaria para la Canyada no puede esperar a convertirse en parte del paisaje. Si hay dinero para contrataciones absurdas, debe haberlo para esto. Barcala heredó una economía saneada de los socialistas cuando pocos años antes salió del gobierno de Castedo con 180 millones de deuda, disponer ahora de 49 millones de remanente y no invertirlo en obras tan básicas es una cuestión de inoperancia política del alcalde."

Para finalizar, el Grupo Municipal Socialista ha destacado que "a día de hoy, los daños ocasionados por la DANA en nuestras partidas rurales siguen sin ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento dirigido por Luis Barcala".