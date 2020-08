Unidas Podemos y Compromís piden una reunión urgente de la comisión de limpieza

Los grupos municipales de Unidas Podemos y Compromís han registrado una petición de reunión urgente de la comisión para el estudio y análisis del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, comisión que debería haberse convocado antes de la época estival ante los problemas de limpieza crónicos de la ciudad y que se agravan durante los meses de julio y agosto.

Para ambos grupos municipales, la limpieza y mantenimiento es uno de los mayores problemas que tiene la ciudad de Alicante, y más en verano. Por ello no es posible que deba la oposición estrar detrás del gobierno del bipartito para que convoque la comisión de limpieza.

"Deberían haber convocado una a principios de verano, para explicar las labores de refuerzo en algunos barrios, cómo van a mejorar las cifras de gestión de residuos que siguen siendo profundamente insatisfactorias o cómo va el nuevo pliego de condiciones de la mayor contrata de la ciudad el año que viene. Ante esto exigimos una reunión de la Comisión de Limpieza donde se ofrezca un mínimo de información y transparencia", indican.

"Nos preocupa la sensación de abandono que sienten en muchos barrios de nuestra ciudad con el tema de la limpieza y el mantenimiento del espacio público. El bipartito hace como si no fuera con él la responsabilidad, no convoca la comisión de limpieza, no trasmite la información de cronogramas ni planes de trabajo previsto. Esto genera en la ciudadanía de muchos barrios malestar y desamparo, ante problemas como la falta de acceso, por ejemplo, de los vecinos del Plà a los puntos de compostaje, o desamparo ante las quejas trasmitidas por deficiencias en el servicio", señala la edil de Unidas Podemos Vanessa Romero.

"La limpieza y mantenimiento es uno de los mayores problemas que tiene la ciudad de Alicante, y más en verano. Por ello no es posible que debamos estar, la oposición, detrás del gobierno del bipartito para que convoque la Comisión de Limpieza. Deberían ser ellos los que hubiesen convocado una a principios de verano, para explicar las labores de refuerzo en algunos barrios, cómo van a mejorar las cifras de gestión de residuos que siguen siendo profundamente insatisfactorias o cómo va el nuevo pliego de condiciones de la mayor contrata de la ciudad el año que viene". Ante esto exigimos una reunión de la Comisión de Limpieza donde se ofrezca un mínimo de información y transparencia", afirma Natxo Bellido, portavoz de Compromís.