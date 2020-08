Los MIR salen a la calle con la esperanza de negociar mejoras con Ximo Puig

«24 horas sin dormir»; «¿Te atiendo?, ¿Te opero?»; «Barceló dimissió»; «Convenio MIR ya para dignificar la profesión», «Cuidanos para poder cuidarte» o «Nuestros derechos blindan la sanidad pública» son algunos de los mensajes que los médicos residentes quieren hacer llegar a los ciudadanos para que les respalden en su huelga por unos derechos que, afirman se les están hurtando en la Comunidad.

Más de un centenar de profesionales, entre los 2.600 con puesto en centros sanitarios de toda la Comunidad, salieron de nuevo ayer por las calles de Alicante, desde la Plaza del Mar a la Montanyeta «para que dejen de tratarnos como a estudiantes, porque ya somos médicos con plaza por oposición, otra cosa es que pasemos cuatro años para sacar la especialidad», como apunta Cristian Herrera, del comité de huelga en la provincia.

Llegó de Almería para formarse entre los sanitarios de Alicante y dice sentirse un alicantino más. La eldense Nuria Ramírez, en medicina interna, abunda junto a su compañero que el presidente Ximo Puig debería tomar las riendas de una negociación que no ha avanzado nada con la consellera al frente, Ana Barceló, por lo que piden su dimisión al tiempo que mantienen la huelga indefinida.

Ana Rosa Álvarez, de Alcoy, recalca que han dirigido una carta a Puig para negociar directamente con él, como han hecho sus compañeros en Madrid que ayer mismo alcanzaban un acuerdo sobre remuneración y descansos con el que ha dado por terminada la huelga en esa comunidad.

Junto al resto de sus compañeros, mientras recorren las calles de Alicante, Herrera lamenta que para la consellera no ha habido ningún momento oportuno para negociar y que aún no lo ha hecho. «Los que sufren nuestra situación son los pacientes, porque los médicos hemos estado muy estresados por la covid-19 y ahora queremos luchar por nuestros derechos».

Las reivindicaciones más básicas del colectivo pasan porque se dedique más tiempo a su formación para que sea «de calidad y efectiva y nos lleve a ser los mejores especialistas».

Añaden que quieren trabajar «las horas que marca la legislación, no la explotación laboral de 60 horas de media a la semana, que no deja ni vida ni conciliación ni posibilidad de estudiar. La mayoría de los residentes no tienen hijos porque no hay tiempo para nada. Son derechos de los adjuntos que no nos dan a nosotros».

Lamentan que Sanidad «no valore nuestro trabajo cuando somos los que más horas hemos hecho en el hospital, incluso estando solos con pacientes y no se traduce a nivel retributivo».

Comparativa

Comparativamente con otros países de europa, como Portugal, argumentan que cobran un 50% menos, y el doble o el triple menor también con respecto a Francia y Alemania donde afirman que los MIR trabajan menos horas. «Es un abuso el que cometen con nosotros y queremos que la ciudadanía sea consciente porque ningún momento puede ser bueno para reivindicar mediante una huelga pero nos dejamos la piel contra la covid-19», corroboran los manifestantes.

Ahora han puesto su esperanza en Puig «porque Barceló en ningún momento se ha dignado escucharnos pero él ha reconocido que debe haber negociación».