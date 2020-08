Leo Messi, Rosalía y Fernando Simón, los jefes que los niños y niñas de Alicante quieren tener

Los últimos meses han cambiado nuestras costumbres, nuestros planes y, sobre todo, el modo de ver el mundo. Los adultos nos hemos enfrentado a una situación única en la que nos hemos visto obligados a adaptarnos con rapidez, pero ¿cómo lo han vivido los niños y niñas de Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana?, ¿ha cambiado su visión del mundo y de su futuro?, ¿han cambiado sus sueños?, ¿continúan defendiendo a los mismos ídolos que hace un año?

Por decimosexto año consecutivo, Adecco presenta la encuesta Qué quieres ser de mayor, en la que analiza una vez más las aspiraciones laborales y las percepciones del mundo del trabajo de los más pequeños. Este año, la pandemia no solo nos ha afectado a los mayores, los niños y niñas también han sido conscientes de todos los cambios y los resultados del estudio demuestran que ellos también valoran de forma diferente el mundo laboral, político y social.

No es novedad que la medicina sea una de las profesiones que más gusta entre chicos y chicas, pues también los adultos valoraban al alza el desempeño de los profesionales sanitarios tras la cuarentena (así lo demostraban los datos reflejados en Resetting Normal: Redefiniendo la nueva era del trabajo). Lo que sí es más inesperado, teniendo en cuenta la gran variedad de opiniones entre los adultos, es que un 8,5% de los chicos y un 12,3% de las chicas que han participado en el estudio afirmen querer a Fernando Simón como futuro jefe en sus trabajos y que este aparezca en el top 10 del ranking de jefes.

Estos son algunos de los datos que arroja la XVI Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, con la que El Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, quiere dar voz un año más a los más jóvenes –cerca de 1.800 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años, 250 de ellos valencianos– para conocer su opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo y sobre nuestra actualidad política y social.

Sanitarios, la profesión del futuro

Las novedades que encontramos al preguntarles a los más pequeños de la casa qué quieren ser el día de mañana no son demasiadas. Chicos y chicas siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes a los que se encuestaba hace 16 años, allá por el 2004, aunque sí que es cierto que la medicina y la enfermería han mejorado sus puestos.

En general, lo que sí existen son grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, un año más la mayoría de ellos querría tener una profesión vinculada al deporte (futbolistas, jugadores de baloncesto, pilotos de Fórmula 1, tenistas€) seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional (policías, bomberos, guardias civiles, guardas forestales...).

Ellas, en cambio, prefieren profesiones vinculadas al cuidado de los demás y a la enseñanza y la formación, seguidas de profesiones artísticas o relacionadas con el mundo digital, la moda y la belleza.



Qué quieren ser de mayores los niños y niñas de Alicante

Un año más, y como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, los chicos valencianos quieren ser futbolistas, así lo manifiesta un 25,9% de ellos. Este año, sin embargo, la profesión de médico se hace con el segundo lugar (18%) seguida de la profesión de policía, con el 15,9% y de la de cantante (10,1%).

Como resultado de la digitalización y el crecimiento de las redes sociales, la profesión de youtuber, gana fuerza y sigue presente en el top 5, con el 8,4% de los jóvenes queriendo dedicarse a ello.

Veterinarios, profesores o bomberos son algunas de las profesiones que completan el top 10 con pocas diferencias con respecto al año anterior. Llama la atención, sin embargo, la incursión del periodismo, que se hace con el octavo puesto y con un 3,2% de los jóvenes valencianos interesados en él. Por primera vez, la profesión de cajero se hace con una de las primeras diez plazas, presumiblemente como resultado del esfuerzo e importancia de estos profesionales durante la crisis sanitaria.

Por su parte, ellas se decantan por ser médico, así lo manifiesta el 20,4% de las encuestadas. Tras la medicina, las profesiones preferidas por las niñas son profesora (19,1%), cantante (12,6%), enfermera con el 11,8% y veterinaria (7,5%), que vuelve a aparecer en el ranking femenino en una posición alta. Y, como en el caso de los niños, la profesión de youtuber aparece en el sexto puesto.

Completan las diez primeras posiciones profesiones como actriz, policía y futbolista. Y como en el caso de los niños, la profesión de cajera irrumpe en el ranking de ellas, y se sitúa en el décimo puesto, con un 2,5% de valencianas que les gustaría dedicarse a ello, probablemente por la importancia que han tenido estos profesionales durante estos meses.



Volvemos a encontrar también opciones divertidas entre las respuestas como "quiero trabajar probando hoteles" o "en la CIA", incluso "vendiendo mis inventos". También hay aventureros que se atreven con los trabajos más arriesgados y explican que querrían "cuidar leones y tigres", "viajar a Marte para descubrir extraterrestres" e incluso "ayudar a Batman en sus misiones".

Y ¿qué propósito persiguen los más pequeños al elegir una profesión u otra? Las niñas valencianas son las que, al contrario que el año pasado, ven un carácter más altruista en la decisión que motiva elegir una profesión u otra y creen que el propósito vital de la gente al elegir trabajo es poder ayudar a los demás (49,5%), seguido de ganar dinero (32,6%) y dedicarse a algo que les gusta (17,9%).

Los niños piensan que el propósito que se persigue a la hora de elegir una profesión es dedicarse a lo que les gusta (45,7%), ganar dinero (29,3%) y ayudar a los demás (25%).

Además, son conscientes de que, para trabajar, hay ciertas cualidades esenciales. A la pregunta de qué cualidades creen que son las más importantes para ser un buen trabajador, los chicos son más prácticos y las chicas se declinan por actitudes más empáticas.

Ellos defienden que es importante esforzarse (29,9%), estudiar (14,1%) y estar comprometido (8,8%); ellas, por el contrario, optan por la amabilidad (28,5%), la empatía (24,7%) y la pasión (16,8%), aunque también hablan de la importancia del esfuerzo (10,6%). Los idiomas van ganando fuerza y tanto ellos (7,7%) como ellas (10,2%), afirman que dominarlos es muy importante para tener éxito laboral.

Por supuesto, no faltan las respuestas divertidas, con más de un "no llegar tarde al trabajo", "portarse bien con tus compañeros" o incluso algún que otro "hacer los deberes todos los días". Alguno más atrevido añade "no gritar a los que mandan" o "trabajar y no jugar con el móvil".

Entre los mejores jefes: Fernando Simón



Tampoco se ponen del todo de acuerdo entre los miembros de cada género a la hora de elegir al jefe ideal bajo cuyas órdenes ponerse en un futuro. De nuevo, ellos se decantan por líderes que provengan del ámbito deportivo. Ellas, en cambio, prefieren como jefe a alguien del ámbito musical.

Lo que sí tienen claro tanto chicos como chicas en la Comunidad Valenciana, es que Fernando Simón sería un buen superior, lo que demuestra que, sin duda alguna, la pandemia y su gestión son temas de suma actualidad para cualquier rango de edad de la sociedad. Es más, un 93,4% de los encuestados afirma que el coronavirus es la noticia más importante del año.

Centrándonos en las figuras concretas, estos son los jefes que los chicos y chicas valencianos preferirían tener el día de mañana:

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro sería el delantero del Barça Leo Messi, un 14,2% lo elegiría. En segundo lugar, encontramos como jefe ideal al futbolista del Valencia C.F Dani Parejo, con un 12,6% de niños que se pondría bajos sus órdenes. Fernando Simón aparece en tercera posición, con un 8,5% de los votos.

Aparece por primera vez en la tabla David Broncano (6%), y repite Arturo Valls (5,9%). Y hacen su primera aparición en el top 10 personajes como el cantante puertorriqueño Annuel (5,2%), el youtuber DjMario (4,8%), y Don Patricio (3%).

Ellas vuelven a cambiar de jefa otra vez, este año prefieren como primera opción a la artista catalana Rosalía, elegida por el 12,9% de las chicas. En segundo lugar, encontramos a Fernando Simón con un 12,3% de chicas que afirma que querría ponerse bajo sus órdenes.

Quizá por los meses teletrabajando o porque el sentimiento emprendedor es cada vez mayor en la sociedad, pero el no tener ningún superior, y ser sus propias jefas se hace con la tercera posición en el ranking de las chicas (9,1%).

Repiten, otro año más, Aitana (8,7%) y papá o mamá (7,5%) como las opciones de las niñas. Otros de los jefes que querrían las valencianas son la cocinera y presentadora Samantha Vallejo-Nájera, el dibujo animado Ladybug, y el presentador Arturo Valls.

Fuera de esta lista de los más votados han aparecido otros jefes de muchos ámbitos, como periodistas de renombre -Matías Prats o Vicente Vallés-, deportistas que ya no están con nosotros, como Kobe Bryant, influencers como Paula Gonu o María Pombo y, de nuevo figuras mucho más institucionales como el Rey Felipe VI, su esposa la Reina Letizia o superhéroes como Batman.

El impacto de la pandemia

También los niños y niñas en la Comunidad Valenciana han cambiado su visión del mundo durante los últimos meses de confinamiento. Con el lanzamiento del informe de Resetting Normal: Redefiniendo la nueva era del trabajo veíamos como el sector sanitario era el más valorado por los adultos tras la crisis. También lo es para los más pequeños que, en su mayoría, además de optar por la medicina como profesión futura, califican a los médicos como los trabajadores más importantes durante las últimas semanas.

Un 53% de los chicos apuesta por los médicos, seguidos de los profesores (19%), las fuerzas de seguridad del Estado (11%), y de los trabajadores en el sector alimentario/distribución (9%).

Las chicas también sitúan a los médicos en el top 1 con un 56% de los votos. Le siguen los profesores, con un 21% de los votos y los trabajadores del sector alimentario/distribución (14%).

Por supuesto no faltan aquellos que defienden que, sin duda alguna, sus padres han sido los trabajadores más importantes. Quizá sea porque el teletrabajo les ha hecho descubrir la faceta de trabajadores de sus progenitores.

Y, ¿qué les ha parecido tener a sus padres en casa todos los días? Pues lo cierto es que la mayoría expresan haber estado contentos. El 70% de las niñas afirma que le ha parecido muy bien y un 17%, que les ha parecido bien. Tan solo encontramos un 0,5% que defiende que muy mal y un 1% explica que mal. El 11,5% restante se muestra indiferente.

Los chicos presentan valores similares, un 69% afirma que muy bien y un 18% que bien. Tan solo un 1% afirma que muy mal y un 2% de ellos que mal. El 10% restante se muestra indiferente.

A pesar del optimismo, el 61% de los encuestados defiende que, entre seguir en casa el año que viene y volver al colegio para el nuevo curso, prefieren la segunda opción. Un 10% se muestra indeciso y no sabría si elegir las clases desde casa o las clases y recreos con amigos.

Lo cierto es que, desde marzo, los niños no han tenido opción de elegir y han tenido que seguir las clases desde casa sin apoyo presencial de sus profesores ni tutorías o compañeros en los que apoyarse para seguir aprendiendo. Adecco les ha preguntado, también, cómo se han organizado con sus estudios para sacar datos sobre el apoyo de sus familias durante el "telecolegio". Un 52% de los encuestados explica que han sido sus madres las que más les han ayudado con sus tareas, el 17% afirma que sus padres y el 31% defiende que ambos por igual.



¿Soluciones para evitar otro confinamiento?

Adecco también ha aprovechado su estudio para pedir consejos a los más pequeños. Todos parecían tener soluciones claras que ayudarían al Gobierno a no volver a la misma situación que hace unos meses. No sabemos si entre sus planes estará hacérselas llegar al ejecutivo de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que coinciden en que el material de detección y prevención es crucial para no volver a caer en un rebrote profundo. A continuación, encontramos las diez soluciones más repetidas entre todos los encuestados:



Además, encontramos respuestas mucho más concisas como "ponerse siempre la mascarilla", "obligar a lavarse las manos todo el tiempo", "no dejar ir a ver a nuestros abuelos" o "no pelearse todo el rato". También han sorprendido con respuestas como "invitarnos a comer cuando ya se pueda salir sin mascarilla", "dejar que los niños podamos salir a pasear siempre" o "aplaudir otra vez para animar a la gente".

El mundo de la empresa

Se ha vuelto a preguntar a los jóvenes valencianos en qué tipo de empresa les gustaría trabajar en el futuro y aquí se vuelven a apreciar diferencias por sexo, aunque los sectores se mantienen y no varían demasiado en comparación con los del año pasado.

Ellos siguen apostando por trabajar en algún organismo público como primera opción (17%), como podrían ser hospitales, comisarías y juzgados o incluso ministerios. Después, preferirían empresas vinculadas al mundo del deporte (14%) y multinacionales dedicadas a la consultoría (11%) y relacionadas con el mundo digital y de la informática.

Ellas repiten primera opción con empresas del ámbito escolar (25%), seguidas de empresas vinculadas a la cosmética y la belleza (14%) y a los animales (11%). El porcentaje de emprendedoras aumenta ligeramente y encontramos a un 9% que no querría trabajar en la empresa de nadie, sino abrir su propio negocio. La sanidad (8%) es otra área para el que se emplearían las chicas: hospitales o centros ambulatorios son sus preferencias.

Volvemos a encontrar respuestas divertidas con pequeños que trabajarían en "la empresa de Capitán América", "en una fábrica de chuches", "en la de Gru y los Minions" o incluso "en la misma que papá para trabajar juntos desde casa". Vuelven a aparecer soñadores que defienden que "no trabajarían en ninguna porque van a ser ricos".

También, se les ha preguntado a los jóvenes qué producto o servicio venderían si tuviesen su propia empresa. Los chicos eligen de nuevo montar un negocio relacionado con el deporte (31%), aunque el sector de la tecnología incrementa su popularidad (27%).

Las chicas montarían primero, una empresa de moda (24%) y, después, de alimentación (15%), del mundo animal (11%) o de arte (8%).

También los hay que se adelantan al futuro y apuestan por fabricar "zapatillas voladoras", "coches hiper rápidos" o "gafas de sol con rayos X". Por supuesto, en un año marcado por la pandemia y el confinamiento, tampoco faltan niños que se lanzarían a vender "mascarillas que no den calor" e incluso "guantes invisibles".

Descanso y familia se mantienen como el plan ideal para la jubilación

Para no perder las costumbres, Adecco ha querido saber qué planes tienen los más pequeños para la época del retiro laboral. ¿Cuáles son sus ideales de cara a la jubilación?

Los chicos eligen de nuevo descansar (19%), una opción que aparece por primera vez a la cabeza del ranking. Tras ella, encontramos de nuevo pasar tiempo con la familia (17%) y viajar (15%). Cuidar a sus mascotas, quedar con sus amigos, hacer deporte y ver películas también están entre sus preferencias.

Ellas, en cambio, se decantan, en primer lugar, por pasar la jubilación cuidando de la familia, así lo desean 1 de cada 5. Después optarían por conocer mundo (20%), descansar (14%) y divertirse (11%).

Algún que otro adicto al trabajo afirma "no querer jubilarse nunca" y los más soñadores explican que "comprarán una mansión para todos sus amigos con todo el dinero que tenga". Otros apuestan por el arte y la cultura y se jubilarían para dedicarse a "ser actores, escritores o pintores famosos".