PSOE: "Mientras Barcala proclama `España nos roba´, los ERTES han reducido el número de trabajadores sin prestación"

El PSOE ha manifestado que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha iniciado una campaña de desprestigio contra el partido "bajo el eslogan de 'España nos roba' mientras que no ha hecho nada cuando ha tenido en el cajón 49 millones de remanente. Otra vez su nefasta gestión". Así, desde la formación han señalado que "sin embargo, mientras un alcalde se lanzaba a la rueda para hacer méritos ante sus jefes, el Gobierno de Pedro Sánchez y de Ximo Puig ponían sobre la mesa soluciones a la grave crisis que sufre el país. De un lado, la puesta en marcha de los ERTES ha reducido el número de parados que no reciben prestación en Alicante. De otro, el presidente de la Generalitat anuncia el Plan Vega Renhace para paliar los efectos de la DANA, que en lo que se refiere a nuestra capital, aún siguen sin solucionarse por culpa de un ayuntamiento inoperante".

De esta manera, la portavoz adjunta, Trini Amorós, ha matizado "la diferencia de los diferentes gobiernos. El PP sigue mostrando su deslealtad con ejecutivos que no son de su color político iniciando una campaña de desprestigio en la FEMP a pesar de que ha habido un acuerdo por el que los ayuntamientos de España van a recibir 5.000 millones en ayudas. Sin embargo, al señor Barcala eso no le interesa. Solo en liquidar una deuda de 19 millones para vanagloriarse que el Gobierno de España no se va a llevar el dinero de los alicantinos. Esta es la altura política del señor Barcala".

Tal como han afirmado desde el PSOE "mentira tras mentira, el PP intenta menoscabar la gestión de cualquier gobierno socialista. Los datos son claros. En febrero de 2020, antes de la pandemia, en Alicante el 51% de los alicantinos en paro no percibían ningún tipo de subsidio. En julio de este mismo año, solo un 12,12% de desempleados no percibe ayudas. Por los ERTES impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para mitigar los estragos que el coronavirus está provocando social y económicamente en nuestra ciudad y en todo el país".

A su vez, han añadido "no solo los ERTES, también se ha volcado en ayudar a los autónomos por cese de actividad y las lineas de crédito a las empresas y autónomos del ICO". Por ello, han declarado "Barcala solo destina 5 millones de euros para pymes y autónomos que solo tendrán para aguantar los costes de un mes con la ayuda que prestará el Ayuntamiento. Es decir, ni 800 euros al mes por autónomo.¿Para qué guardaba en el cajón los 49 millones de remanente?".

En este sentido, el edil del PSOE, Miguel Millana, ha asegurado que "si analizamos la escenificación que hace el alcalde Barcala de la respuesta tardía y perezosa del Ayuntamiento ante la emergencia social, queda en evidencia por su falta de decisión, acción y eficacia. Siempre tienen la culpa otros, y en esa búsqueda tramposa ha encontrado el acuerdo de la FEMP con el Gobierno de España. Así, han aseverado "Alicante no se merece un alcalde así, debe ir quedando claro a las personas que esperan soluciones de la acción pública del Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. La bajeza política de Barcala basada en el engaño de que el gobierno de España expolia los recursos de los alicantinos, es una falsedad que no se sostiene. El Acuerdo entre la FEMP y el Gobierno de España permite a los ayuntamientos disponer de más recursos; 5.000 millones no retornables".

En contraposición, Trini Amorós han afirmado "el Gobierno de Ximo Puig ha invertido 14 millones para mitigar los daños de la DANA no solo en la Vega Baja, mientras que Barcala con esos 49 millones en los cajones, ni tan siquiera ha adelantado el arreglo de carreteras y caminos de varias partidas rurales de Alicante afectadas por la gota fría en 2019. Esa es la diferencia entre gobiernos socialistas y del PP".

El PSOE ha reconocido que hacen falta muchos recursos para remontar la crisis, "minorando el impacto en las personas, y que no se deben quedar sin respuesta las declaraciones tramposas de Barcala, que pierde recursos, 20,4 millones de euros para que parte de los 49 millones de remanente de las cuentas municipales no se apliquen a políticas de progreso en favor de los ciudadanos alicantinos".