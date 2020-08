Compromís acusa al Bipartito de abandonar la escolarización de 0 a 3 años

El grupo municipal de Compromís ha acusado al Bipartito del abandono sistemático de la escolarización de 0 a 3 años, "a pesar de ser un recurso educativo fundamental y una herramienta imprescindible para fomentar la conciliación laboral y familiar". En este sentido, la formación ha recordado sus constantes demandas de incluir en presupuestos municipales el proyecto y la construcción de la tercera escuela infantil municipal, dada la escasa oferta de plazas públicas de 0 a 3 años en la ciudad.

Así mismo, desde la coalición han recordado que el PP, "tanto en su época de minigobierno, tras el Belmontazo, como después en el Bipartito" prometió a las escuelas infantiles privadas y a sus familias una convocatoria de ayudas por importe total de 200.000 euros, recogidas tanto en los presupuestos de 2019, como en los de 2020, y "que no se han ejecutado, ni se va a ejecutar".

Por ello, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha afirmado que "a pesar de que el PP usase esta propuesta como una de las promesas estrella electorales, que les valía para bloquear la demanda de Compromís de una tercera escuela infantil pública, ni en el año 2019, ni este de 2020 se va a lanzar esta convocatoria de ayudas", añadiendo además, que "de hecho no han preparado esta convocatoria de reparto de ayudas, no sabemos qué criterios de reparto de estos fondos tenían pensado, ni la manera de organizar las ayudas para que reviertan de forma directa en los gastos de escolarización de las familias, especialmente en las de menor renta y que más necesitan estas ayudas".

De esta manera han señalado "no sabemos nada, porque no han pensado nada y no han hecho nada. Ni Mari Carmen de España en el pasado mandato, ni ahora Julia Llopis están dispuestas a apostar por ampliar las plazas públicas de 0 a 3 años, ni tampoco son capaces de sacar convocatorias de ayudas que prometen en campaña electoral. Los BarcalaAnuncios, también en esta materia, son mentiras y graves incumplimientos que generan frustración, rabia y desconfianza a las familias alicantinas",

Pero además, desde la formación han insistido en "la incapacidad de la derecha para gobernar, plasmada en el pobre balance del 13% de ejecución de inversiones en el año 2019, y que conlleva que la mayor parte de los BarcalaAnuncios se queden en el ámbito de las promesas incumplidas, la demagogia y la falta de respeto a la ciudadanía". Desde la coalición han reprobado al alcalde que esto también haya pasado en el caso de la promesa electoral a las familias alicantinas que necesitan recursos y ayudas para la escolarización de 0 a 3 años, y consideran que "han sido víctimas del electoralismo impúdico de Barcala, las mentiras de la derecha y su incapacidad en sacar proyectos adelante y ejecutar inversiones".



Des esta forma, Natxo Bellido ha concluido diciendo que "la derecha no cree en la educación pública infantil, pero tampoco son capaces de cumplir con sus promesas de ayuda a las escuelas infantiles privadas, una terrible combinación que acaban pagando las familias alicantinas, especialmente las más vulnerables", ha concluido Bellido.