El PSOE abre un contencioso contra Barcala por "secuestrar" el debate político

El grupo municipal socialista ha dado poderes a los abogados para iniciar un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por el "continuo bloqueo que ejerce el señor Barcala" contra las mociones que presentan los grupos en la oposición, señalan, en referencia al alcalde. El PSOE asegura que tomar la decisión de ir al contencioso con el apoyo del resto de fuerzas políticas con representación municipal en la oposición (Unidas Podemos, Compromís y Vox), para que el alcalde "no secuestre" el debate político que debe darse en una Corporación democrática. El PSOE pide que el secretario municipal haga un nuevo dictamen sobre las iniciativas plenarias tras la resolución del Síndic que les da la razón en su queja por la transformación de sus mociones en declaraciones institucionales.

El portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, ha firmado el poder notarial para poner en marcha el contencioso contra el Ayuntamiento. A continuaciuón ha recordado que el Síndic de Greuges les ha dado la razón en su queja por el bloqueo en la presentación de mociones, "que tumba sistemáticamente el alcalde Luis Barcala". "Nosotros consideramos que se deben respetar la naturaleza de las mismas y permitir su presentación al Pleno, hecho que nos lo ha confirmado el Síndic con su dictamen".

"Es curioso -prosigue Sanguino- que el señor Barcala se haya arrogado ahora la desautorización constante y la mantiene cuando antes se refugiaba en un informe del secretario. ¿Por qué antes se escudaban en el informe del secretario y ahora se pronuncian políticamente en contra sin contar con él? ¿Por qué el señor Barcala no pide un informe de nuevo al secretario que tenga en cuenta el dictamen del Síndic de Greuges y dicen que no se mueven? ¿No era en el Secretario donde descansaba su argumento? ¿Descansa ahora en el porque yo lo digo de Barcala? Lo más sensato es que Barcala dejara en manos de la Secretaría este tema, como ha hecho hasta ahora, pero lo que le viene mal se lo arroga a su favor, como siempre. Recordemos que ya amenazaron con llevar a los tribunales al mismísimo Puerto de Alicante y terminaron envainándosela y no solo haciendo el ridículo, sino haciéndonos pagar tres veces más por la concesión de la Estación de Autobuses. Somos conscientes de que Barcala volverá a exhibir su conducta despótica y de gobierno viejo, así que hemos decidido presentar este contencioso administrativo de manera inmediata", indica.

El PSOE señala que acuden al contencioso no es solo por el grupo municipal socialista, sino que sirve para el funcionamiento democrático y la participación plena de todos los grupos municipales esté quien esté en el gobierno, y esté quien esté en la oposición. "Consideramos que se ha de hacer para mejorar la calidad democrática para presentar y debatir iniciativas políticas, y no únicamente que se presenten, como hace el equipo de gobierno, declaraciones institucionales vacías de contenido solo con el fin de hacer oposición a otras instituciones, auténticos fuegos fatuos, gabinetismo político de pacotilla, dejando a la Junta de Gobierno decisiones trascendentes que debería compartir en Pleno".

El Síndic resolvió en su dictamen que los órganos de gobierno que corresponden al Pleno no solo permiten fiscalizar los resultados de la gestión municipal, sino que se debe profundizar en los mecanismos de participación ciudadana, por lo que se deben incluir en el orden del día las mociones correspondientes presentadas por el PSOE.