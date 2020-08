Unidas Podemos exige al bipartito que cumpla la resolución del Síndic

Unidas Podemos exige al equipo de gobierno que cumpla la resolución del Síndic de Greuges que da la razón al PSOE en sus quejas por el trato a las iniciativas de Pleno al transformarles el equipo de gobierno varias mociones en declaraciones institucionales en la sesión celebrada en febrero. El grupo municipal considera una vergüenza democrática para Alicante que esta institución "haya afeado al alcalde su autoritarismo". "Desde Unidas Podemos exigimos al bipartito que obedezca la resolución y respete los derechos políticos de la oposición".

La resolución favorable a la demanda presentada por el PSPV de Alicante al Síndic de Greuges es una prueba evidente, según Unidas Podemos, de la falta de talante democrático del bipartito. "Exigimos al equipo de gobierno de derechas que asuma pública e inmediatamente" el dictamen del defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana.

"Es una mala noticia para Alicante que una institución reproche el autoritarismo del bipartito. Barcala no puede esperar a que además se lo diga también un juez. Sería una pésima noticia para la democracia en nuestra ciudad que no se comprometieran públicamente a acatar la resolución y cambiar su comportamiento desde ya. Exigimos que no se veten las mociones de la oposición", ha explicado la edil de Unidas Podemos Vanessa Romero.

Por otro lado, el grupo municipal estudia volver a presentar la moción para la recuperación del servicio de mediación a 4 bandas. Unidas Podemos propondrá al PSPV presentar conjuntamente la iniciativa destinada a la recuperación del servicio en los institutos Virgen del Remedio y Gran Vía. La anterior iniciativa conjunta se debatió como declaración institucional en el Pleno ahora puesto en cuestión por el Síndic de Greuges, tras la denuncia del PSPV.