Vecinos y oposición critican la actitud de la edil de Acción Social en la Junta de Distrito 2

Los grupos socialista y Compromís se han mostrado muy críticos con la actitud de la edil de Acción Social, Julia Llopis, en la reunión de la Junta de Distrito 2 de la Zona Norte que preside la concejala del PP, celebrada esta mañana. Los vecinos se han quejado de que aún no se ha constituido la comisión para el II Plan Integral de la Zona Norte y amenazan con no volver a reunirse mientras no se convoque y se informe de la gestión de Acción Social en el distrito durante la pandemia. Compromís ha incidido en el "hartazgo" de unas entidades que cada día se sienten "más abandonadas por el gobierno municipal". Según explican desde la coalición, Llopis se ha negado a incluir un punto de balance de gestión, y no ha explicado su negativa a ceder locales a las asociaciones vecinales de Colonia Requena y Virgen del Carmen, para facilitar su labor de reparto de alimentos a las familias más vulnerables.

Por su parte, el PSOE afea a Llopis que no haya aceptado el ruego que se hizo en marzo pasado para que en cada junta se ofrezca un informe de gestión. "Uno de los representantes ha abandonado la junta ante la negativa. Los vecinos han manifestado su cansancio y algunos han avisado con no volver. Otros se han quejado de que no se aceptan las propuestas, ni siquiera la introducción de algún punto del día, que se rechaza incluso cuando de envía por escrito".

"Algún asistente ha reprochado la falta de voluntad del gobierno, que no se cree el distrito, ni informan de nada. Los vecinos se enteran por la prensa de la aprobación de algunas cosas. La edil del PP Mari Carmen de España ha tenido que pedir disculpas si se ha percibido que ella estaba cuestionando el trabajo de sus vecinos y sus palabras los han molestado", explican las mismas fuentes.

"Julia Llopis no puede ponerse a vociferar en una junta de distrito municipal porque los vecinos reclamen que se incorpore los puntos del orden del día que estiman oportuno. No puede pretender hacer caso omiso de los ruegos y luego pedir paciencia y que todos construyamos. Nada se construye desde el ordeno y mando y porque yo lo digo. La señora Llopis es manifiestamente inhábil para desarrollar actividades públicas de manera manifiesta desde hace mucho tiempo", afirma el portavoz socialista, Francesc Sanguino.

Según explican desde el PSOE, la concejala del PP ha insistido durante la reunión en que lleva 20 años en el asociacionismo de las AMPA, y ha explicado que es complicado mantener un asociación de padres y madres porque se necesita conocimiento y muchas horas de dedicación. "No sabemos si conocimiento, pero si ha estado 20 años horas de tiempo libre para ello ha dispuesto esta esta señora. Lo que está claro es que esa experiencia voluntariosa no le ha servido lo más mínimo para ejercer hasta el momento el cargo que desempeña", añade Sanguino.

Un representante vecinal se ha quejado de que se envía documentación a una dirección en una calle que no existe y ha manifestado que si no se cumplen los objetivos que se deben cumplir no asistirán a más reuniones, afirma el PSOE.

"Es impresentable que después de cuatro meses de pandemia la presidencia de la junta no venga con un informe sobre la gestiónen el distrito 2, que se le pida y que no admita la introducción de petición de ese informe en el orden del día", indica Sanguino.

"Sin embargo, el momento más surrealista ha sido cuando los vecinos han preguntado si existe coordinación entre los centros sociocomunitarios y la concejala ha contestado a qué clase de coordinación se referían, demostrando que no existe coordinación ninguna. La concejal también ha demostrado que desconoce los programas de mediadores, confundiendo dos programas diferentes".

Según indica este grupo, un vecino ha explicado la concejala el programa de mediación, adscrito a la Concejalía de Educación, porque el plazo acaba en septiembre Los vecinos exigen al ayuntamiento que gestione con la Generalitat Valenciana este programa, que "ha sobrevivido a trancas y barrancas durante años hasta que el año pasado fue suspendido".



Ecoparque

También se ha abordado el nuevo reglamento de gestión de residuos y se ha pedido la creación de un ecoparque y de un aparcamiento en Plá Carolinas. "Ya se hizo un estudio y se aprobó en junta la implantación de la ORA, que tampoco se ha llevado a cabo. Los vecinos se quejan de que se han enterado por la prensa de que se va a reurbanizar la zona peatonal y de tránsito. Se quejan de que no los han consultado". añaden desde la oposición.



Compromís

Natxo Bellido, portavoz de Compromís, considera que el bipartito que gobierna el Ayuntamiento "sigue sin querer cerrar las heridas, ni reducir la brecha emocional con la Zona Norte. Son incapaces de hacer autocrítica, siguen sin admitir errores y no piden disculpas por todo lo que ha pasado en estos meses, que es motivo de reprobación de los vecinos. Han puesto un muro con las entidades vecinales del norte de Alicante, y no quieren derribarlo".

Bellido destaca que Julia Llopis, en la reunión de esta mañana, se ha negado a incluir un punto de balance de gestión, y no ha explicado su negativa a ceder locales a las asociaciones vecinales de Colonia Requena y Virgen del Carmen, para facilitar su labor de reparto de alimentos a las familias más vulnerables.

"Todo esto eleva el hartazgo de unas entidades que se sienten cada día más abandonadas por su gobierno municipal".