Las Ampas de los institutos de la Playa de San Juan denuncian la carencia de medios para iniciar el curso presencial

Las Asociaciones de Padres y Madres de los institutos de la Playa San Juan han presentado ante la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte una queja para denunciar la falta de recursos materiales y humanos con el objeto de garantizar las clases presenciales de los alumnos para el próximo curso 2020-2021. "Consideramos que la relación directa entre alumnado y profesor es fundamental e irremplazable, porque no todas las familias se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que podría ocasionar que algunos alumnos se queden atrás sin tener la posibilidad de que un profesor los apoye para corregir sus deficiencias. No todos los estudiantes están preparados para estudiar a distancia. Para que la educación a distancia sirva para algo, es imprescindible tener una gran responsabilidad y constancia".

La realidad, falta de espacios y de profesorado, masificación ya existente en las aulas, provoca, segun los Ampas,,que en los centros no se pueda garantizar el 100% de clases presenciales para todos los alumnos. "Únicamente será posible para los alumnos de 1º de ESO, PMAR Y PR4. Para el resto de alumnado las clases serán semipresenciales lunes , miércoles y viernes, y martes y jueves".

Las AMPAS destacan el esfuerzo que tanto las familias cómo los centros educativos han realizado durante estos últimos meses para mitigar en parte las consecuencias que podrían derivarse en el desarrollo del niño por la ausencia de clases presenciales.

"Consideramos que la educación a distancia o no presencial podrían contribuir al fracaso escolar de muchos de nuestros hijos, ya que carecen de la suficiente autonomía y autodisciplina para realizar las tareas académicas diarias . En caso de que no se pudiera garantizar la enseñanza presencial solicitamos que las clases puedan ser retransmitidas de manera que, los días que el alumno no pueda ir a clase presencialmente lo haga virtualmente. Para ello hay que facilitar la dotación de los equipos informáticos necesarios tanto a los institutos como a las familias que lo necesiten", señalan en un comunicado.

En cuanto a los docentes, padres y madres subrayan que "la inmensa mayoría parecen no sentirse preparados para la enseñanza a distancia , ya que se necesitaría un nivel mayor de capacitación así como formación en el manejo de las TIC. No obstante, sabemos que se han preparado y han hecho un gran esfuerzo que este año deberá continuar".

Señalar también la desventaja en la que se encuentra el alumnado de la Enseñanza Pública frente a la Concertada y Privada ya que, en su mayoría, estos centros, según las Ampas, van a tener clases presenciales pudiendo avanzar temarios con normalidad, lo que supone una situación de inferioridad, especialmente a la hora de afrontar la EBAU los alumnos de 2º de Bachillerato. "Es por todo ello que hemos solicitado una reunión urgente para tratar todos estos temas y que entendemos que, igual que nosotros, hay muchos otros centros".